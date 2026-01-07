O fată de 14 ani din Cluj a sunat la 112 să ceară ajutor pentru că părinții ei se certau violent. Acum ambii adulți au dosare penale.

Cum a ajuns minora să sune la 112

Cei doi sunt despărțiți de mult timp, iar fata locuiește cu tatăl ei. Mama ei a venit în locuința fostului partener și a spus că și ea are dreptul să locuiască acolo. Cei doi adulți au început să se certe și să se amenințe.

Femeia a reclamat că a și fost lovită de fostul partener, dar el spune că doar a apucat-o de braț pentru a o da afară din casă. Acela a fost momentul în care copila s-a speriat și a sunat la 112, informează

De ce au ambii părinți dosare penale

Poliția a ajuns imediat la domiciliul respectiv. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru lovire și alte violențe, dar și femeia are dosar penal pentru violare de domiciliu.

De asemenea, Judecătoria Turda a emis un valabil două luni, care îi interzice bărbatului să se apropie de femeie și să o contacteze.