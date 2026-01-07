O fată de 14 ani din Cluj a sunat la 112 să ceară ajutor pentru că părinții ei se certau violent. Acum ambii adulți au dosare penale.
Cei doi sunt despărțiți de mult timp, iar fata locuiește cu tatăl ei. Mama ei a venit în locuința fostului partener și a spus că și ea are dreptul să locuiască acolo. Cei doi adulți au început să se certe și să se amenințe.
Femeia a reclamat că a și fost lovită de fostul partener, dar el spune că doar a apucat-o de braț pentru a o da afară din casă. Acela a fost momentul în care copila s-a speriat și a sunat la 112, informează Știrile Pro TV.
Poliția a ajuns imediat la domiciliul respectiv. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru lovire și alte violențe, dar și femeia are dosar penal pentru violare de domiciliu.
De asemenea, Judecătoria Turda a emis un ordin de protecție valabil două luni, care îi interzice bărbatului să se apropie de femeie și să o contacteze.