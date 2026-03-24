Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul TV Realitatea Plus cu suspendarea emisiei pentru trei ore deoarece a încălcat repetat Legea audiovizualului în 26 de emisiuni difuzate în luna decembrie. Este a doua oară, anul acesta, când CNA în privința postului Realitatea Plus.

De ce a fost sancționată Realitatea Plus de CNA

Membrii CNA au analizat 28 de emisiuni ale Realității din luna decembrie, 26 dintre ele având încălcări repetate ale Legii audiovizualului. În aceste emisiuni s-au lansat critici și atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan, ministrul USR a Mediului, Diana Buzoianu, partidului USR și publicației Recorder, după documentarul „Justiţia Capturată”, fără ca aceștia să aibă posibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima punctul lor de vedere.

„Au fost 28 emisiuni în care s-a discutat despre ce face Guvernul, despre USR, despre ce face Ilie Bolojan, referitoare la Recorder. Toate acuzaţiile aduse în aceste emisiuni au fost dintr-un singur punct de vedere.

Nu am văzut nici măcar o încercare de a-i contacta pe cei despre care s-a discutat. Nu a existat niciun punct de vedere alternativ, nu a existat nimic. Pur şi simplu în aceste emisiuni s-a discutat doar dintr-o perspectivă, cea a suveraniştilor, ca să zic aşa”, a declarat Dorina Rusu, membru CNA, potrivit

Sancţiunea propusă de Valentin Jucan, vicepreședinte CNA, a fost votată de opt din cei 10 membri prezenţi în şedinţa marți. Ceilalți doi membri, Georgică Severin şi Lucian Dinidirică, au votat pentru o amendă de 200.000 de lei.

Astfel, pe 1 aprilie, Realitatea Plus va fi obligată să-și suspende emisia timp de trei ore și să difuzeze în acest timp doar textul sancţiunii.

Ce spune vicepreşedintele CNA despre conduita postului Realitatea Plus

„Odată ce intri în vâltoarea editorială a postului, nu poţi să ieşi decât vinovat. (…) Odată ce s-a stabilit că eşti parte a sistemului, nu mai ai cum să mai ai vreo şansă să mai spui că lucrurile nu stau chiar aşa. E imposibil să ai vreo putere de apărare în faţa plutonului de emisiuni şi a plutonului de participanţi care execută. (…)

Postul merge pur şi simplu precum un tanc. Merge şi şenilează şi nivelează cu extrem de multă atenţie exact aceleaşi articole şi capitole din Legea Audiovizualului şi Codul Audiovizual”, a declarat Valentin Jucan, vicepreședinte CNA, potrivit Pagina de Media.