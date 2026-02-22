Specialiștii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până luni la ora 24:00, pe râuri din șase județe, pe fondul precipitațiilor prognozate și al topirii stratului de zăpadă. Autoritățile avertizează că pot apărea scurgeri importante pe versanți și creșteri ale debitelor pe anumite cursuri de apă.

Atenționare hidrologică

Atenționarea hidrologică este valabilă în intervalul duminică, ora 12:00 – luni, ora 24:00, perioadă în care, potrivit specialiștilor, situația hidrometeorologică ar putea favoriza apariția unor fenomene locale de inundații, conform Agerpres.

Riscul este asociat propagării apei rezultate din cedarea stratului de zăpadă, dar și precipitațiilor prognozate pentru următoarele aproximativ 30 de ore. Hidrologii atrag atenția că se pot produce scurgeri rapide pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundare locală și depășiri ale cotelor de atenție pe unele râuri.

Bazine hidrografice vizate de avertizare

Codul galben de inundații vizează cursuri de apă din bazinele hidrografice ale Râul Călmățui, în special pe sectoare aflate în județele Olt și Teleorman.

De asemenea, sunt monitorizați afluenții râului Argeș (râu) din sectorul aval stația hidrometrică Malu Spart – amonte stația Budești, zonă care include teritorii din județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov.

Specialiștii INHGA precizează că fenomenele hidrologice periculoase pot apărea nu doar pe râurile principale, ci și pe afluenți de ordin inferior, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice menționate.

Recomandări pentru populație și autorități locale

Hidrologii subliniază necesitatea monitorizării permanente a evoluției condițiilor meteorologice și hidrologice, în conformitate cu reglementările privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene extreme.

Autoritățile recomandă evitarea traversării zonelor inundabile, asigurarea curățării șanțurilor și rigolelor de scurgere și pregătirea eventualelor măsuri de intervenție în localitățile expuse riscului.

Atenționarea Cod galben rămâne în vigoare până luni seara, iar specialiștii avertizează că situația poate evolua în funcție de cantitatea de precipitații și de viteza de topire a zăpezii. Monitoringul hidrologic va continua pe toată durata intervalului de avertizare.