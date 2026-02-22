B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cod galben de inundații în șase județe. Risc de scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe râuri

Cod galben de inundații în șase județe. Risc de scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe râuri

Selen Osmanoglu
22 feb. 2026, 12:56
Cod galben de inundații în șase județe. Risc de scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe râuri
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Eduardo Briones
Cuprins
  1. Atenționare hidrologică
  2. Bazine hidrografice vizate de avertizare
  3. Recomandări pentru populație și autorități locale

Specialiștii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până luni la ora 24:00, pe râuri din șase județe, pe fondul precipitațiilor prognozate și al topirii stratului de zăpadă. Autoritățile avertizează că pot apărea scurgeri importante pe versanți și creșteri ale debitelor pe anumite cursuri de apă.

Atenționare hidrologică

Atenționarea hidrologică este valabilă în intervalul duminică, ora 12:00 – luni, ora 24:00, perioadă în care, potrivit specialiștilor, situația hidrometeorologică ar putea favoriza apariția unor fenomene locale de inundații, conform Agerpres.

Riscul este asociat propagării apei rezultate din cedarea stratului de zăpadă, dar și precipitațiilor prognozate pentru următoarele aproximativ 30 de ore. Hidrologii atrag atenția că se pot produce scurgeri rapide pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundare locală și depășiri ale cotelor de atenție pe unele râuri.

Bazine hidrografice vizate de avertizare

Codul galben de inundații vizează cursuri de apă din bazinele hidrografice ale Râul Călmățui, în special pe sectoare aflate în județele Olt și Teleorman.

De asemenea, sunt monitorizați afluenții râului Argeș (râu) din sectorul aval stația hidrometrică Malu Spart – amonte stația Budești, zonă care include teritorii din județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov.

Specialiștii INHGA precizează că fenomenele hidrologice periculoase pot apărea nu doar pe râurile principale, ci și pe afluenți de ordin inferior, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice menționate.

Recomandări pentru populație și autorități locale

Hidrologii subliniază necesitatea monitorizării permanente a evoluției condițiilor meteorologice și hidrologice, în conformitate cu reglementările privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene extreme.

Autoritățile recomandă evitarea traversării zonelor inundabile, asigurarea curățării șanțurilor și rigolelor de scurgere și pregătirea eventualelor măsuri de intervenție în localitățile expuse riscului.

Atenționarea Cod galben rămâne în vigoare până luni seara, iar specialiștii avertizează că situația poate evolua în funcție de cantitatea de precipitații și de viteza de topire a zăpezii. Monitoringul hidrologic va continua pe toată durata intervalului de avertizare.

Tags:
Citește și...
Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Opt persoane, reținute pentru proxenetism
Eveniment
Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Opt persoane, reținute pentru proxenetism
Schimbări la sistemul RO-Alert. Alerte cu sunete diferite în funcție de gravitatea situației
Eveniment
Schimbări la sistemul RO-Alert. Alerte cu sunete diferite în funcție de gravitatea situației
România iese din blocajul provocat de vreme. Infrastructura rutieră și aeriană din Capitală, funcțională
Eveniment
România iese din blocajul provocat de vreme. Infrastructura rutieră și aeriană din Capitală, funcțională
Podul Prieteniei, sub presiune. Restricții pentru camioane și timpi mari de așteptare
Eveniment
Podul Prieteniei, sub presiune. Restricții pentru camioane și timpi mari de așteptare
Viscolul a paralizat România! Zeci de drumuri închise, sute de oameni blocați în trafic
Eveniment
Viscolul a paralizat România! Zeci de drumuri închise, sute de oameni blocați în trafic
Preţurile florilor îi pun pe gânduri pe români. Câți bani a ajuns să coste un buchet în această primăvară
Eveniment
Preţurile florilor îi pun pe gânduri pe români. Câți bani a ajuns să coste un buchet în această primăvară
Un nou pas important! Ucraina, România și Republica Moldova pun bazele Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională (FOTO)
Eveniment
Un nou pas important! Ucraina, România și Republica Moldova pun bazele Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională (FOTO)
Traficul rutier, dat peste cap de ninsori. Blocaj semnificativ spre Bulgaria și localități întregi în beznă (VIDEO)
Eveniment
Traficul rutier, dat peste cap de ninsori. Blocaj semnificativ spre Bulgaria și localități întregi în beznă (VIDEO)
Pisica transilvană cucerește lumea. Prima rasă românească ar putea fi recunoscută oficial
Eveniment
Pisica transilvană cucerește lumea. Prima rasă românească ar putea fi recunoscută oficial
România îmbătrânește văzând cu ochii. Tinerii pleacă, iar satele rămân pustii: „Acum arunci cu praștia după un copil, ca să-l vezi”
Eveniment
România îmbătrânește văzând cu ochii. Tinerii pleacă, iar satele rămân pustii: „Acum arunci cu praștia după un copil, ca să-l vezi”
Ultima oră
13:21 - Percheziții la saloane de masaj erotic din București. Opt persoane, reținute pentru proxenetism
12:16 - Schimbări la sistemul RO-Alert. Alerte cu sunete diferite în funcție de gravitatea situației
11:32 - România iese din blocajul provocat de vreme. Infrastructura rutieră și aeriană din Capitală, funcțională
10:33 - SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump
09:55 - Noapte de teroare în Ucraina. O polițistă a murit după explozii în apropierea unui centru comercial
09:21 - Podul Prieteniei, sub presiune. Restricții pentru camioane și timpi mari de așteptare
09:03 - Vremea, 22 februarie: soare printre nori și temperaturi în creștere în aproape toată țara
08:30 - Viscolul a paralizat România! Zeci de drumuri închise, sute de oameni blocați în trafic
00:00 - Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
23:40 - Preţurile florilor îi pun pe gânduri pe români. Câți bani a ajuns să coste un buchet în această primăvară