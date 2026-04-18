SUA prelungește derogarea pentru petrolul rusesc sancționat. Cum influențează decizia prețurile globale

Iulia Petcu
18 apr. 2026, 10:20
SUA prelungește derogarea pentru petrolul rusesc sancționat. Cum influențează decizia prețurile globale
Cuprins
  1. De ce a fost prelungită excepția pentru petrolul rusesc
  2. Ce contradicții apar la Washington
  3. Cum reacționează piața petrolului
  4. Ce efecte politice și economice pot urma

Administrația Trump a decis să prelungească temporar derogarea care permite unor state să cumpere petrol rusesc aflat sub sancțiuni. Măsura vine într-un moment tensionat pentru piețele energetice, afectate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, dar și de războiul din Ucraina.

De ce a fost prelungită excepția pentru petrolul rusesc

Departamentul Trezoreriei a reînnoit vineri autorizația care permite achiziția de petrol și produse petroliere rusești încărcate pe nave până la 16 mai. Noua decizie înlocuiește o derogare anterioară de 30 de zile, expirată pe 11 aprilie.

Washingtonul încearcă astfel să limiteze presiunea asupra piețelor internaționale, după scumpirile provocate de tensiunile militare din Orientul Mijlociu. Mai multe state asiatice, afectate de șocul energetic, au cerut Statelor Unite să lase volume alternative să ajungă în piață.

Ce contradicții apar la Washington

Hotărârea surprinde deoarece, cu doar două zile înainte, secretarul Trezoreriei Scott Bessent afirmase că excepțiile pentru petrolul rusesc și iranian nu vor fi prelungite. Schimbarea rapidă de poziție a alimentat critici în Congres, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al instituției a explicat noua abordare: „Pe măsură ce negocierile (cu Iranul) se accelerează, Trezoreria vrea să se asigure că petrolul este disponibil celor care au nevoie de el.”

Criticii spun că astfel de derogări reduc impactul sancțiunilor impuse Moscovei și Teheranului. Mai mulți parlamentari americani, din ambele partide, au acuzat administrația că slăbește presiunea economică asupra adversarilor externi.

Cum reacționează piața petrolului

Prețurile internaționale au scăzut vineri cu aproximativ 9%, până în jurul nivelului de 90 de dolari pe baril, după redeschiderea temporară a Strâmtorii Hormuz. Totuși, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că actuala criză a produs una dintre cele mai severe perturbări de aprovizionare.

Războiul intrat în a opta săptămână a avariat peste 80 de instalații petroliere și de gaze din regiune. Iranul a transmis că poate bloca din nou trecerea maritimă dacă presiunile navale americane continuă.

Ce efecte politice și economice pot urma

Prețurile ridicate la combustibili reprezintă un risc electoral pentru republicani înaintea alegerilor din noiembrie. În paralel, partenerii externi ai Washingtonului au cerut menținerea unor fluxuri energetice stabile.

Trimisul rus Kirill Dmitriev a reacționat imediat și a scris: „Cooperarea economică și energetică dintre SUA și Rusia va continua.”

Expertul Brett Erickson consideră că decizia nu va fi ultima. „Conflictul a provocat daune de durată piețelor energetice globale, iar instrumentele disponibile pentru stabilizarea acestora sunt aproape epuizate.” a spus acesta.

