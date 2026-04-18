Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz, anunță presa de stat iraniană. Motivul: americanii „continuă să se dedice actelor de piraterie”

Iulia Petcu
18 apr. 2026, 13:09
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Andre M. Chang
  1. De ce a schimbat Teheranul decizia atât de repede
  2. Ce s-a întâmplat cu traficul naval în ultimele ore
  3. Ce efecte are blocarea Strâmtorii Ormuz

Iranul a anunțat sâmbătă că reia controlul strict asupra Strâmtorii Ormuz, la doar o zi după ce permisese reluarea limitată a traficului maritim. Decizia vine pe fondul tensiunilor cu Statele Unite și readuce incertitudine pe una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

De ce a schimbat Teheranul decizia atât de repede

Presa de stat iraniană a transmis că măsura reprezintă un răspuns direct la menținerea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Autoritățile de la Teheran susțin că Washingtonul nu și-a respectat angajamentele discutate anterior, transmite Sky News.

Comandamentul Khatam Al-Anbiya a declarat că Iranul a permis inițial trecerea unor nave comerciale și petroliere într-un cadru limitat. Potrivit comunicatului, americanii „continuă să se dedice actelor de piraterie sub pretextul așa-zisului blocaj”.

Televiziunea publică IRIB a anunțat că orice tranzit prin zonă are nevoie de aprobare iraniană. Totodată, postul a precizat că strâmtoarea se află acum sub „controlul strict” al Iranului.

Ce s-a întâmplat cu traficul naval în ultimele ore

Vineri, Iranul relaxase temporar restricțiile după intrarea în vigoare a unui armistițiu de zece zile între Israel și Liban. Gestul a fost salutat de Donald Trump, care a mulțumit Teheranului pentru redeschiderea culoarului maritim.

În același timp, liderul american a subliniat că blocada impusă de SUA navelor care intră sau ies din porturile iraniene rămâne activă până la un acord final. Acest mesaj pare să fi grăbit reacția autorităților iraniene.

Datele citate de Reuters au indicat sâmbătă dimineață „prima mișcare majoră de nave” prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului. Un convoi format din opt petroliere traversa zona prin apele iraniene din apropierea insulei Larak, relatează HotNews.

Ce efecte are blocarea Strâmtorii Ormuz

Mai multe nave care se apropiau de pasaj s-au întors încă de vineri după-amiază, semn că accesul rămânea nesigur și puternic restricționat. Armatorii încearcă să profite de orice fereastră scurtă de tranzit.

Agenția Internațională pentru Energie avertizează că blocarea strâmtorii a produs cea mai mare pierdere de aprovizionare din istorie. Impactul estimat depășește 10 milioane de barili de petrol pe zi și 20% din fluxurile globale de gaz natural lichefiat.

State precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak și Kuweit depind de circulația liberă prin această rută pentru exporturi stabile. Orice nouă restricție poate împinge rapid prețurile energiei în sus.

