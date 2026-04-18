18 apr. 2026, 10:45
Explozie într-un pasaj subteran în Germania. Un bărbat a murit şi patru răniţi grav
Poliția germană Sursa foto: polizei.sachsen.de
  Ce s-a întâmplat în Volklingen
  Ce spun anchetatorii şi poliţia
  Cine sunt victimele şi ce măsuri s-au luat

Un bărbat a fost ucis şi alţi patru au fost răniţi grav într-o explozie produsă într-un pasaj pietonal subteran din Volklingen, vestul Germaniei, a anunţat poliţia sâmbătă. Incidentul a avut loc aproape de graniţa cu Franţa. Doi dintre răniţi sunt în stare critică.

Ce s-a întâmplat în Volklingen

Poliţia a anunţat că, la scurt timp după miezul nopţii, a primit mai multe apeluri de urgenţă în care era informată despre o bubuitură puternică şi o persoană care ţipa după ajutor, conform sursei saarbruecker-zeitung.de. Ofiţerii care au intervenit au găsit cinci bărbaţi în pasajul pietonal subteran din Volklingen.

Unul dintre cei cinci bărbaţi a murit la faţa locului, iar ceilalţi patru au fost transportaţi la spital. Doi dintre cei răniţi sunt în stare critică, potrivit declaraţiilor poliţiei, care a comunicat cifra victimelor şi starea lor imediat după intervenţie.

Ce spun anchetatorii şi poliţia

Anchetatorii cred că explozia a fost cauzată „de acţiune umană”, fără a oferi iniţial mai multe detalii. Investigaţia este în desfăşurare, iar anchetatorii lucrează pentru a determina cauza exactă a deflagraţiei şi natura obiectului care a explodat, aceasta din urmă rămânând neclară la momentul comunicării publice.

Poliţia a împrejmuit pasajul pietonal şi a declarat că nu există niciun pericol pentru cetăţeni, în timp ce se derulează investigaţiile, potrivit declaraţiilor. De asemenea, forţele de ordine au făcut apel la cetăţeni pentru informaţii care ar putea ajuta ancheta, solicitând mărturii şi orice imagini sau detalii relevante.

Cine sunt victimele şi ce măsuri s-au luat

Toate persoanele găsite în pasaj erau bărbaţi: unul a decedat la locul exploziei, iar ceilalţi patru au fost răniţi grav şi duşi la spital, conform Digi24. Nu au fost furnizate nume sau vârste ale victimelor în comunicatul iniţial al poliţiei, iar identităţile urmează a fi stabilite pe parcursul anchetei.

Volklingen este un oraş cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat la câţiva kilometri vest de Saarbrucken, aproape de frontiera cu Franţa, conform sursei. Autorităţile locale şi echipele de investigaţie continuă să monitorizeze zona şi să caute informaţii suplimentare pentru a clarifica circumstanţele exploziei, potrivit declaraţiilor poliţiei şi investigaţiilor în curs.

