Iranul a anunțat sâmbătă o relaxare importantă a restricțiilor aeriene impuse în timpul conflictului cu Statele Unite și Israel. După aproape două luni de blocaj, autoritățile permit din nou anumite zboruri internaționale să traverseze teritoriul țării.

Ce a decis Teheranul

Autoritatea Aviației Civile Iraniene a transmis că mai multe aeroporturi și o parte din spațiul aerian reiau activitatea. Potrivit comunicatului oficial, măsura a intrat în vigoare sâmbătă dimineață.

„Spațiul aerian al țării și mai multe aeroporturi au fost redeschise începând de astăzi, ora 7:00, ora locală,” au transmis autoritățile, conform agenției Tasnim.

Decizia nu înseamnă însă revenirea completă la normal. Operațiunile vor fi reluate gradual, iar fluxul aerian va rămâne controlat strict în perioada următoare.

Ce zboruri sunt permise

În prima fază, Iranul permite tranzitul curselor internaționale prin culoarele situate în estul țării, informează EFE și . Această variantă oferă companiilor aeriene o rută utilă între Asia, Orientul Mijlociu și alte regiuni.

Autoritățile au explicat că reluarea completă depinde de capacitatea tehnică și operațională a structurilor civile și militare care gestionează aeroporturile și siguranța traficului.

De ce a rămas spațiul aerian închis atât de mult

Iranul și-a suspendat traficul aerian după declanșarea campaniei de bombardamente americano-israeliene din 28 februarie. Atacurile au continuat timp de 39 de zile consecutive, până la intrarea în vigoare a armistițiului.

Chiar și după începerea armistițiului din 8 aprilie, a păstrat spațiul aerian închis. Acordul temporar expiră miercurea viitoare, ceea ce menține o doză ridicată de incertitudine, relatează Antena3.

Cum arată situația pe cerul Iranului

Datele platformei FlightRadar24 arătau că, înainte de ora 07:00 GMT sâmbătă, nicio aeronavă nu survola încă . Acest detaliu sugerează că operatorii aerieni testează prudent reluarea rutelor.

Relansarea traficului poate reduce presiunea asupra coridoarelor ocolitoare folosite în ultimele săptămâni și poate scurta unele zboruri comerciale.