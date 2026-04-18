Prognoza meteo azi, 18 aprilie. Vremea se încălzește, dar vin averse și vijelii în regiuni

Prognoza meteo azi, 18 aprilie. Vremea se încălzește, dar vin averse și vijelii în regiuni

18 apr. 2026, 09:36
Cuprins
  2. Unde sunt cele mai puternice rafale
  3. Cum se distribuie temperaturile pe regiuni
  4. Ce fenomene meteorologice locale sunt posibile

Vântul se intensifică în regiunile estice, cu rafale de până la 80 km/h în zona Carpaților de Curbură, iar temperaturile variază de la 13-14 grade în nordul Moldovei până la 22-23 de grade în Oltenia.

Unde sunt cele mai puternice rafale

Vântul se intensifică în special în regiunile estice, iar în zona Carpaților de Curbură rafalele pot ajunge la 80 de km/h, conform sursei. În Dobrogea și Bărăgan vântul suflă cu 65 de km/h și rămâne insistent pe durata zilei, anunță ANM.

În ținuturile vestice vântul bate ceva mai tare pe alocuri și poate atinge viteze de 45 de km/h, iar în multe regiuni estice şi centrale vântul este semnalat ca fiind tare sau insistent.

Cum se distribuie temperaturile pe regiuni

Maximele pornesc de la 13-14 grade în nordul Moldovei și urcă până la 22-23 de grade în Oltenia. În Dobrogea și Bărăgan valorile maxime se opresc la 19 grade, iar în Moldova sudică și în nordul Munteniei temperaturile nu mai trec de 19 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina termometrele vor indica în jur de 16 grade, iar în nordul Transilvaniei și în Maramureș temperaturile urcă până la 21 de grade. În ținuturile vestice maximele ajung până la 20 de grade, iar în Transilvania maximele vor fi în jur de 19 grade la munte.

Ce fenomene meteorologice locale sunt posibile

În Dobrogea și Bărăgan după-amiază apar câteva averse, posibil însoțite de tunete și fulgere. În Moldova sudică și în nordul Munteniei sunt posibile una-două averse în a doua parte a zilei, iar în zona montană înaltă, trecător, se va semnala puțină lapoviță.

În Oltenia după-amiaza şi seara pot apărea reprize de ploaie posibil însoțite de descărcări electrice și condiții de grindină; similar, în sudul ţării sunt posibile căderi de grindină, iar în Transilvania şi în depresiuni pot fi condiţii de brumă dimineaţa. În București vremea va fi schimbătoare cu averse în a doua parte a zilei, maxima fiind de cel mult 19 grade, iar noaptea minima ajunge la 9 grade.

