O nouă cometă, descoperită abia la începutul lunii noiembrie, se apropie de planeta noastră într-un ritm rapid. C/2025 V1 (Borisov) a fost observată pentru prima dată de astronomul amator Gennadiy Borisov și va ajunge la cea mai mică distanță față de Pământ pe 11 noiembrie. Fenomenul a stârnit curiozitatea comunității științifice, mai ales pentru că obiectul ceresc a fost comparat cu un alt vizitator misterios din spațiu, cometa 3I/ATLAS, relatează .

Ce este cometa C/2025 V1 (Borisov) și când se va apropia de Pământ

Descoperită recent, cometa C/2025 V1 (Borisov) se pregătește să atingă punctul cel mai apropiat de Pământ marți, 11 noiembrie. Fenomenul atrage atenția astronomilor din întreaga lume, fiind observat pentru prima dată pe 2 noiembrie de Gennadiy Borisov, un astronom amator din Crimeea, potrivit Live Science.

Deși a fost comparată pe nedrept cu 3I/ATLAS, cele două comete nu au legătură între ele. Cercetătorii au confirmat că noua cometă nu are nicio legătură cu vizitatorul interstelar observat anterior și provine, fără îndoială, din propriul nostru sistem solar. Astronomii estimează că, în momentul de maximă , C/2025 V1 va trece la o distanță de 103 milioane de kilometri de Terra, adică de 270 de ori mai departe decât Luna.

Cometa va atinge cel mai apropiat punct de Soare, cunoscut ca periheliu, duminică, 16 noiembrie.

Cât de vizibilă va fi cometa

C/2025 V1 nu va fi vizibilă fără echipamente speciale. Magnitudinea sa aparentă, estimată la 13.8, o face prea slabă pentru a fi observată direct. Totuși, pasionații de astronomie o pot urmări cu ajutorul unui telescop sau al unui binoclu performant. În prezent, cometa se află în constelația Fecioara și poate fi observată cel mai clar înainte de răsărit, potrivit

Numele „Borisov” este deja cunoscut în mediul științific. În 2019, același astronom a descoperit și „Comet Borisov”, al doilea obiect interstelar cunoscut. Acel corp ceresc a fost expulzat dintr-un alt sistem stelar și a traversat galaxia timp de miliarde de ani, la viteze uriașe, înainte să treacă prin apropierea Pământului.

De ce este considerată cometa „aproape interstelară”

Cometa C/2025 V1 are trăsături care au atras atenția cercetătorilor. Printre cei care au analizat-o se numără și astrofizicianul Avi Loeb de la Universitatea Harvard, care a descris-o drept un „obiect aproape interstelar”. El a explicat că acest lucru se datorează traiectoriei sale neobișnuit de drepte. C/2025 V1 este puțin neobișnuită, având o excentricitate mare, ceea ce înseamnă că se deplasează către Soare pe o traiectorie foarte dreaptă, scrie Libertatea.ro

Această mișcare seamănă parțial cu cea a lui 3I/ATLAS, dar nu este la fel de extremă. De aici și comparațiile recente dintre cele două obiecte. Mai mult, imaginile recente arată că noii comete pare să-i lipsească coada, un detaliu remarcabil menționat și de Loeb.

Ce origini are cometa și cum se leagă de alte corpuri cerești

Experții cred că C/2025 V1 provine din Norul Oort, o vastă regiune plină de comete și corpuri înghețate, aflată la marginea sistemului solar. Totuși, originea sa exactă și traiectoria precisă rămân necunoscute.

Între timp, cometa 3I/ATLAS, observată anterior, a oferit un spectacol astronomic deosebit. După ce a trecut prin spatele Soarelui, a ajuns la periheliu pe 29 octombrie, moment în care a prezentat o „strălucire neașteptată” și o schimbare temporară de culoare. Acum se îndepărtează de sistemul solar și va trece cel mai aproape de Pământ pe 19 decembrie.

În ciuda teoriilor care sugerează că ar putea fi un obiect artificial, cercetătorii subliniază că nu există dovezi concrete. Atât 3I/ATLAS, cât și C/2025 V1 rămân comete naturale, oferind o oportunitate rară pentru studierea din vecinătatea sistemului nostru solar.