B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul Bolojan îi tratează pe români ca potențiali infractori. Statul introduce pedepse penale pentru cei care nu-și plătesc amenzile contravenționale. Avertismentul societății civile

Guvernul Bolojan îi tratează pe români ca potențiali infractori. Statul introduce pedepse penale pentru cei care nu-și plătesc amenzile contravenționale. Avertismentul societății civile

Adrian Teampău
21 ian. 2026, 16:42
Guvernul Bolojan îi tratează pe români ca potențiali infractori. Statul introduce pedepse penale pentru cei care nu-și plătesc amenzile contravenționale. Avertismentul societății civile
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Guvernul Bolojan introduce represiunea
  2. Societarea civilă protestează
  3. Guvernul Bolojan impune sancțiuni pentru șoferii care nu-și achită amenzile

Guvernul Bolojan introduce un adevărat sistem de represiune împotriva românilor care, din diferite motive, nu reușesc să-și achite amenzile contravanționale. În baza noului pachet de austeritate, cei aflați într-o astfel de situație vor fi sancționați penal.

Guvernul Bolojan introduce represiunea

Una dintre măsurile prevăzute în pachetul de austeritate pe care Guvernul Bolojan intenționează să-și asume responsabilitatea prevede transformarea amenzilor contravenționale în sancțiuni penale. Concret, dacă în termen de un an, din diferite motive, o persoană nu-și plătește amenda primită, va fi trimisă în judecată pe latură penală.

Astfel, în baza acestei legi, o instanță de judecată va putea condamna un contravenient la muncă în folosul comunității sau amendă penal. Măsura reprezintă o formă de represiune, împotriva românilor, propusă de coaliția PNL-PSD-USR-UDMR. Reglementarea apare în „Legea privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților” pusă în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării pe 13 ianuarie:

„Dacă în termen de 12 luni de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției, amenda nu a fost achitată, organul fiscal local transmite procesul verbal de constatare a contravenției la judecătoria de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul pentru ca instanța să dispună:

  • a) transformarea în muncă în folosul comunității;
  • b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile”.

Societarea civilă protestează

Organizația neguvernamentală APADOR-Ch, care acționează pentru protecția drepturilor omului, cere înlăturarea acestei prevederi din proiectul de lege propus de Guvernul Bolojan. Potrivit unui comunicat de presă, această formă de represiune încalcă Codul Penal și Constituția României transformând contravenienții în condamnați penal. Practic, arată APADOR-CH, actul normativ crează artificial noi infractori cu cazier penal.

„APADOR-CH atrage atenția că amenda penală este o sancțiune specifică dreptului penal și poate fi aplicată exclusiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, nu a unei contravenții. În prezent, legislația română nu califică neplata unei amenzi contravenționale drept infracțiune, iar transformarea unei datorii într-o sancțiune penală contravine principiilor fundamentale ale dreptului penal”, se arată într-un comunicat al organizației.

Organizația subliniază că transformarea unei datorii într-o sancțiune penală contravine principiilor fundamentale ale dreptului penal. Noul articol din legea propusă de echipa Bolojan încalcă dreptul penal. Legislația românească nu califică neplata unei amenzi contravenționale drept infracțiune, subliniază ONG-ul.

„Întrucât dezbaterea publică durează până la 23 ianuarie, iar propunerile trebuie transmise în format tabelar, ca mai jos, vă încurajăm să transmiteți și voi pe adresa: [email protected] poziția APADOR-CH, prin preluarea tabelului de mai jos sau care poate fi descărcat de aici”, se arată în comunicat.

Guvernul Bolojan impune sancțiuni pentru șoferii care nu-și achită amenzile

Nu este singura măsură pe care o impune Guvernul Bolojan împotriva celor care nu-și achită amenzile. Statul pare decis să nu ierte pe nimeni și să scoată cât mai mulți bani din buzunarele românilor, indiferent dacă pot sau nu să plătească. Noul pachet de austeritate impune un mecanism de represiune împotriva celor cu datorii la stat de care nu scapă nici persoanele vulnerabile, nici bolnavii și nici persoanele cu dizabilități.

Între altele, șoferii care nu-și achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la rămânerea lor în vigoare vor plăti cu 30% mai mult. Dacă nu reușesc să-și achite datoriile nici în următoarele 90 de zile, atunci suma de plată va mai crește cu 30%.

În plus, dacă un șofer nu își achită amenda în termen de 90 de zile de la data scadentă, i se suspendă dreptul de a conduce. Pentru a-și recupera permisul, el va trebui să dovedească că a plătit toate datoriile către autoritățile locale.

Tags:
Citește și...
Bolojan, discuții la BNR despre deficit și bugetul pe 2026 / UPDATE: Suciu (BNR): Deficitul reprezenta principala problemă, era generator de inflație (VIDEO)
Politică
Bolojan, discuții la BNR despre deficit și bugetul pe 2026 / UPDATE: Suciu (BNR): Deficitul reprezenta principala problemă, era generator de inflație (VIDEO)
George Simion, spectacol grotesc în Statele Unite. A tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA pe el (VIDEO)
Politică
George Simion, spectacol grotesc în Statele Unite. A tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA pe el (VIDEO)
Prima reacție a lui George Simion după ce acordul Mercosur a fost blocat de P.E.: Demiterea cui solicită liderul AUR: „Nu e de ajuns!”
Politică
Prima reacție a lui George Simion după ce acordul Mercosur a fost blocat de P.E.: Demiterea cui solicită liderul AUR: „Nu e de ajuns!”
Acordul Mercosur a fost blocat de Parlamentul European. Ar putea intra în vigoare abia peste un an (VIDEO)
Politică
Acordul Mercosur a fost blocat de Parlamentul European. Ar putea intra în vigoare abia peste un an (VIDEO)
Surse: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Motivul real care a stat la baza deciziei
Politică
Surse: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Motivul real care a stat la baza deciziei
Grindeanu, atac la Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ce privește Legile Justiției?”
Politică
Grindeanu, atac la Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ce privește Legile Justiției?”
Sondaj: AUR, peste 40%. Ce procente au celelalte partide (FOTO)
Politică
Sondaj: AUR, peste 40%. Ce procente au celelalte partide (FOTO)
SURSE: PSD și mai mulți primari și lideri de filiale PNL, conspirație împotriva lui Bolojan. Planuri să îl dea jos pe premier
Politică
SURSE: PSD și mai mulți primari și lideri de filiale PNL, conspirație împotriva lui Bolojan. Planuri să îl dea jos pe premier
Miruță, atac la PSD: Economie se face cu muncă, nu cu declarații lăutărești. Unii au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os
Politică
Miruță, atac la PSD: Economie se face cu muncă, nu cu declarații lăutărești. Unii au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os
Primarul din Giurgiu care a trimis poze indecente unei minore a fost reținut. El a încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren
Politică
Primarul din Giurgiu care a trimis poze indecente unei minore a fost reținut. El a încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren
Ultima oră
18:31 - Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
18:25 - Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
18:06 - Cine va pregăti Naționala de fotbal în epoca post-Lucescu. „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
17:41 - Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
17:32 - Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
17:19 - Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă
17:18 - Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
16:46 - Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte” (VIDEO)
16:42 - Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
16:23 - Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi