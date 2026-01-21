Guvernul Bolojan introduce un adevărat sistem de represiune împotriva românilor care, din diferite motive, nu reușesc să-și achite amenzile contravanționale. În baza noului pachet de austeritate, cei aflați într-o astfel de situație vor fi sancționați penal.

Guvernul Bolojan introduce represiunea

Una dintre măsurile prevăzute în pachetul de austeritate pe care Guvernul Bolojan intenționează să-și asume responsabilitatea prevede transformarea amenzilor contravenționale în sancțiuni penale. Concret, dacă în termen de un an, din diferite motive, o persoană nu-și plătește amenda primită, va fi trimisă în judecată pe latură penală.

Astfel, în baza acestei legi, o instanță de judecată va putea condamna un contravenient la muncă în folosul comunității sau amendă penal. Măsura reprezintă o formă de represiune, împotriva românilor, propusă de coaliția PNL-PSD-USR-UDMR. Reglementarea apare în „Legea privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților” pusă în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării pe 13 ianuarie:

„Dacă în termen de 12 luni de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției, amenda nu a fost achitată, organul fiscal local transmite procesul verbal de constatare a contravenției la judecătoria de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul pentru ca instanța să dispună:

a) transformarea în muncă în folosul comunității;

b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile”.

Societarea civilă protestează

Organizația neguvernamentală APADOR-Ch, care acționează pentru protecția drepturilor omului, cere înlăturarea acestei prevederi din proiectul de lege propus de Guvernul Bolojan. Potrivit unui comunicat de presă, această formă de represiune încalcă Codul Penal și Constituția României transformând contravenienții în condamnați penal. Practic, arată , actul normativ crează artificial noi infractori cu cazier penal.

„APADOR-CH atrage atenția că amenda penală este o sancțiune specifică dreptului penal și poate fi aplicată exclusiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, nu a unei contravenții. În prezent, legislația română nu califică neplata unei amenzi contravenționale drept infracțiune, iar transformarea unei datorii într-o sancțiune penală contravine principiilor fundamentale ale dreptului penal”, se arată într-un comunicat al organizației.

Organizația subliniază că transformarea unei datorii într-o sancțiune penală contravine principiilor fundamentale ale dreptului penal. Noul articol din legea propusă de echipa Bolojan încalcă dreptul penal. Legislația românească nu califică neplata unei amenzi contravenționale drept infracțiune, subliniază ONG-ul.

„Întrucât dezbaterea publică durează până la 23 ianuarie, iar propunerile trebuie transmise în format tabelar, ca mai jos, vă încurajăm să transmiteți și voi pe adresa: [email protected] poziția APADOR-CH, prin preluarea tabelului de mai jos sau care ”, se arată în comunicat.

Guvernul Bolojan impune sancțiuni pentru șoferii care nu-și achită amenzile

Nu este singura măsură pe care o impune Guvernul Bolojan împotriva celor care nu-și achită amenzile. Statul pare decis să nu ierte pe nimeni și să scoată cât mai mulți bani din buzunarele românilor, indiferent dacă pot sau nu să plătească. Noul pachet de austeritate impune un mecanism de represiune împotriva celor cu datorii la stat de care nu scapă nici persoanele vulnerabile, nici bolnavii și nici persoanele cu dizabilități.

Între altele, șoferii care nu-și achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la rămânerea lor în vigoare vor plăti cu 30% mai mult. Dacă nu reușesc să-și achite datoriile nici în următoarele 90 de zile, atunci suma de plată va mai crește cu 30%.

În plus, dacă un șofer nu își achită amenda în termen de 90 de zile de la data scadentă, i se suspendă dreptul de a conduce. Pentru a-și recupera permisul, el va trebui să dovedească că a plătit toate datoriile către autoritățile locale.