Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din Justiție se reunește marți, la Palatul Victoria

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției se reunește marți, la Palatul Victoria, în contextul dezbaterilor privind disfuncționalitățile din sistemul judiciar și nivelul scăzut de încredere al cetățenilor în actul de .

Întâlnire programată la Guvern

Reuniunea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției este programată să înceapă la ora 10:00, la Palatul Victoria. Structura este formată din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți, scrie Agerpres.

Întâlnirea are loc într-un moment în care sistemul judiciar se află în centrul atenției publice, pe fondul nemulțumirilor exprimate de magistrați și al dezbaterilor generate de funcționarea actualului cadru legislativ.

Premierul: lipsa încrederii afectează sistemul de justiție

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, că una dintre problemele majore ale justiției este lipsa de încredere a cetățenilor, subliniind necesitatea îmbunătățirii funcționării sistemului.

„Ca în lumea politică, și în lumea justiției o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. (…) Pe fond, trebuie să vedem cum îmbunătățim activitatea acestor două sisteme mari, în așa fel încât gradul de încredere a cetățenilor noștri să crească și să avem servicii mai bune. În zona de justiție, fără să fii un specialist în asta, sunt trei aspecte care influențează puternic percepțiile – calitatea actului de justiție de a oferi dreptate cetățenilor, de a da sentințe corecte, de a genera siguranță în ceea ce se întâmplă. (…) Senzația de nedreptate este puternică”, a afirmat luni seara, într-o emisiune la Antena 3, premierul Ilie Bolojan.

Consultări la Cotroceni cu magistrații

Reuniunea de la Guvern are loc după ce, luni, președintele Nicușor Dan a avut consultări cu magistrații, la Palatul Cotroceni, pe tema problemelor cu care se confruntă sistemul de justiție din România.

Consultările au debutat cu un grup format din 11 foști sau actuali magistrați care au acceptat să vorbească public despre neregulile semnalate recent într-un reportaj Recorder. Printre problemele reclamate s-au numărat necesitatea modificării urgente a legilor Justiției adoptate în 2022, existența unui „sistem oligarhic” la nivelul conducerii, în special la Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, apropierea unor magistrați de actori politici, precum și abuzuri ale Inspecției Judiciare.

Discuțiile au continuat ulterior cu alte două grupuri, formate din câte 20 de magistrați, care au solicitat ca întrevederile cu șeful statului să aibă loc fără prezența presei.

Ministerul Justiției: analiză a disfuncționalităților sistemice

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că grupul de lucru constituit la nivelul Guvernului are ca obiectiv analizarea aplicării legilor Justiției, pentru a identifica eventuale disfuncționalități sistemice.

„Grupul de lucru de la Guvern are ca obiect să se analizeze aplicarea legilor Justiției, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează disfuncționalități sistemice, structurale, pentru că pot exista chestiuni punctuale, nemulțumiri poate legitime ale magistraților, pentru că și sistemul de magistratură este un sistem până la urmă concurențial până în anumite aspecte. (…) Dacă identificăm acele probleme de natură structurală care decurg din lege și nu din neînțelegeri între magistrați, atunci trebuie să intervenim. Acesta este rolul acestui grup de lucru, iar Ministerul Justiției va face tot ceea ce ține de atribuțiile sale legale, pe bază factuală complet evaluată, pentru a realiza modernizarea justiției”, a declarat Radu Marinescu, la Parlament.

Analiza comitetului urmează să stabilească dacă sunt necesare modificări legislative pentru îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar.