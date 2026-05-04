Agenţia britanică de securitate maritimă a relatat, luni, 4 mai, că un petrolier a fost atacat de forțe necunoscute, în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite.

Agenţia britanică de securitate maritimă a relatat, luni, 4 mai, că un petrolier a fost atacat de forțe necunoscute, în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite. Acest incident armat nu s-a soldat, din fericire, cu victime omenești, după cum relatează AFP.

„UKMTO a primit informaţii despre un incident petrecut la 78 de mile marine (145 kilometri) nord de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite. (…) Un tanc petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile neidentificate”, a anunţat agenţia pe platforma X.

Potrivit sursei citate, evenimentul a fost semnalat duminică în jurul orelor 19:40 GMT. Agenţia nu a dat detalii despre provenienţa navei, dar a precizat că toţi membrii echipajului sunt în siguranţă şi că nu a fost raportat niciun impact asupra mediului.

Pe timp de pace, prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează o cincime din petrolul şi gazele naturale ale lumii. În prezent, calea navigabilă este în mare parte blocată din cuza declanșat de Statele Unite și Israel împtriva Iranului, pe 28 februarie.

Marina americană debochează parțial strâmtoarea

Acest incident armat, în Strâmtoarea Ormuz, a avut loc în contextul anunțului făcut de Donald Trump, duminică, pe platforma sa Truth Social. El a anunțat că, începând cu ziua de luni, marina americană va începe să escorteze navele blocate ale ţărilor terţe prin strâmtoare.

„Am informat aceste ţări că le vom ghida navele în siguranţă prin aceste căi navigabile”, a scris Trump.

El a făcut referire la ambarcaţiuni care aparțin unor țări ce nu sunt implicate în conflictul cu Iranul.

„Acest proces, Project Freedom (Proiectul Libertate), va începe luni dimineaţă, ora Orientului Mijlociu”, a adăugat el.

Incident armat în contextul unei situații tensionate

Un oficial iranian cu rang înalt a avertizat luni, 4 mai, că Teheranul va considera orice „interferenţă americană” în strâmtoarea Ormuz drept o încălcare a armistiţiului în vigoare. El a făcut referire la operațiunea anunțată de Donald Trump de escortare a navelor blocate în Golf, relatează AFP.

„Orice interferenţă americană în noul regim maritim al strâmtorii Ormuz va fi considerată o încălcare a armistiţiului”, a declarat pe X Ebrahim Azizi, preşedintele comisiei parlamentare pentru securitatea naţională.

În acest context, este posibil ca un alt incident armat precum cel în care a fost implicat un petrolier în largul coastelor EAU să se repete.