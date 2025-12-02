Senatul a lăsat să treacă, fără dezbatere, un proiect de lege care schimbă modul în care sunt sancționate comportamentele agresive sau nerespectuoase față de instituțiile publice. Inițiativa, ce prevede amenzi semnificative, a reaprins discuțiile privind modul în care statul poate proteja personalul instituțiilor și ordinea publică. Măsurile propuse merg de la sancțiuni contravenționale până la evacuarea celor care refuză să respecte regulile.

Cum a ajuns proiectul să fie adoptat tacit în Senat

Termenul oficial pentru dezbaterea și votarea propunerii legislative a expirat pe 26 noiembrie, iar în absența unei discuții în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit, potrivit procedurilor parlamentare. Inițiativa urmează să ajungă în , care are rol decizional și unde se va stabili forma finală a noii legislații.

Documentul este rezultatul colaborării a 36 de parlamentari din UDMR și din grupul minorităților naționale, care susțin că actualul cadru legal trebuie actualizat pentru a reflecta mai bine realitățile din instituțiile publice. Propunerea modifică două acte normative importante: Legea nr. 61/1991 privind încălcarea normelor de conviețuire socială și Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Ce comportamente vor fi sancționate potrivit noilor modificări

Inițiativa adaugă o nouă categorie de abatere în cadrul Legii 61/1991, vizând comportamentele provocatoare sau intimidante la adresa și instituțiilor. Sunt vizate manifestările lipsite de respect, gesturile agresive sau atitudinea recalcitrantă, toate considerate incompatibile cu normele de conviețuire necesare în spațiile publice.

Totodată, nerespectarea indicațiilor personalului instituțiilor devine o faptă contravențională, având ca scop protejarea activității administrative și menținerea unui mediu civilizat. Pentru astfel de comportamente sunt prevăzute amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei, ceea ce reprezintă o înăsprire semnificativă a sancțiunilor actuale.

Ce obligații noi apar pentru cei care cer informații publice

Actul normativ aduce modificări și în Legea 544/2001, introducând reguli mai stricte pentru solicitanții care cer informații de interes public în mod verbal. Aceștia vor trebui să respecte programul de funcționare, precum și condițiile stabilite pentru ca activitatea instituțiilor să nu fie perturbată, relatează Capital.ro.

Textul legislativ prevede explicit: „Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (…) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (…) din incinta autorităţii sau instituţiei publice”.

Cine va putea evacua persoanele care refuză să respecte regulile

Proiectul acordă personalului instituțiilor publice, angajaților de pază și agenților de poliție competența de a evacua din sediu persoanele recalcitrante. Măsura este justificată prin necesitatea de a menține un mediu sigur și funcțional, în care activitatea angajaților să nu fie pusă în pericol sau blocată de comportamente ostile.

Propunerea legislativă va ajunge în perioada următoare în Camera Deputaților, unde urmează să fie dezbătută și votată în forma finală.