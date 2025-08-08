B1 Inregistrari!
Un gigant american declanșează concedieri în masă la o fabrică din România. Războiul din Ucraina și inflația, invocate pentru restructurări

George Lupu
08 aug. 2025, 11:48
Sursa foto simbol: Pixabay

Concedieri masive la o fabrică americană în Buzău. Gigantul Lincoln Electric invocă războiul din Ucraina și inflația din România pentru o schemă de restructurări.

Cuprins

  • Câți angajați vor fi demiși
  • Avertismente privind taxele

Câți angajați vor fi demiși

Compania Ductil SA din Buzău, cu o istorie de peste cinci decenii în industria sudurii și parte din grupul american Lincoln Electric, va concedia până la 35 de angajați. Reducerea de personal este justificată de contextul economic internațional instabil, influențat de războiul din Ucraina, precum și de inflația ridicată din România.

Aceste concedieri în Buzău vor afecta angajați din zona productivă, dar și din departamentele comercial și administrativ. Potrivit planurilor companiei, procesul de restructurare va continua până cel târziu în primul trimestru al anului 2026.

Motivația companiei include: impactul războiului ruso-ucrainean asupra lanțurilor de aprovizionare și a piețelor financiare, situația economică internă marcată de inflație, necesitatea reducerii costurilor transformările tehnologice și reorganizarea internă.

În prezent, Ductil are 476 de angajați. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 498,9 milioane de lei și un profit net de 20,8 milioane de lei.

Fondată la Buzău, Ductil este unul dintre cei mai importanți producători de electrozi și produse pentru sudură din România. Din 2017, compania este controlată de Lincoln Electric prin intermediul filialelor din Olanda și Franța. La Buzău, fabrica produce electrozi clasici și speciali, sârmă tubulară, produse SAW și TIG, și oferă soluții complete pentru sudură.

În 2020, Ductil SA a achiziționat spațiile fostei Ductil Steel, unificând activitatea pe o suprafață de peste 132.000 mp. Grupul Lincoln Electric este prezent în 19 țări, cu 56 de fabrici și peste 11.000 de angajați la nivel global, și are afaceri anuale de aproape 4 miliarde de dolari, potirvit Profit.ro.

Avertismente privind taxele

Mai multe avertismente au semnalat faptul că impozitul pe cifra de afaceri, plătit de sute de companii, va duce la concedieri și noi scumpiri în lanţ deoarece unele firme au ajuns să plătească la stat mai mult decât obţin profit.

Un studiu realizat de Tax Institute și ASE arată că statul ar putea colecta circa un miliard de euro.

„Din păcate, situația bugetară nu e deloc bună și ne așteptăm la noi măsuri, probabil după alegeri. Acest impozit pe care l-am analizat și prezentăm astăzi este unul din motivele acestor probleme”, a declarat, la Antena 3 CNN, Gabriel Biriș, fondator The Tax Institute.

Radu Burnete, Director Executiv Confederația Concordia, a făcut un apel la eliminarea acestui impozit: „Cred că trebuie de urgență să scăpăm de acest impozit pe cifra de afaceri, pentru că e foarte dăunător și nici nu strânge, nici nu colectăm atât de mulți bani cu el”.

