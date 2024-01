Concediile medicale, impozitate cu 10%. Care sunt excepțiile? Avocatul Bogdan Bărbuceanu: Ideea a apărut ca urmare a lipsei de bani (VIDEO)

. Mai exact, românii care vor intra în acest an în vor fi nevoiți să plătească 10% contribuții la sănătate din indemnizația primită în această perioadă.

Vor fi scutiți de acest impozit persoanele care au nevoie de liber în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

„Ideea a apărut, cu siguranță, ca urmare a lipsei de bani”

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a comentat acest subiect în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

„Ideea a apărut, cu siguranță, ca urmare a lipsei de bani, pentru că Guvernul, în disperarea sa, nu știe cum să înființeze mai multe taxe, mai multe impozite, mai multe biruri pe populație, astfel încât să strângă bani la buget, pentru că altfel, din păcate, nu este capabil. Ori, eu am spus-o întotdeauna, un guvern care nu este capabil să strângă bani, să aducă bani la bugetul țării, prin măsuri economice corecte, nu are ce să caute la guvernare. Sigur, haideți să-i mai dăm o șansă, așa am spus-o de fiecare dată”, a spus avocatul.

„Am mari dubii că va trece ca și când ar fi constituțională”

„Dacă ar ajunge la Curte, am mari dubii că va trece ca și când ar fi constituțională.

Pe de altă parte, tot Constituția obligă Guvernul să asigure măsuri medicale suficiente, speciale, astfel încât populația să fie sănătoasă ori dacă vedem ce se întâmplă, acum, în spitalele din țară, nu numai din București, este o situație critică față de care ministerul n-am văzut să iasă cu o poziție”, a mai spus avocatul.