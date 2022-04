Consecințele încetării stării de alertă pentru pacienți. De ce servicii nu mai poți avea parte la medicul de familie

Odată , pacienții nu mai pot beneficia de o serie de servicii la medicul de familie. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a postat un mesaj pe rețelele de socializare, susținând că pacienții trebuiau pregătiți pentru „revenirea la normalitatea sistemului de sănătate dinaintea pandemiei”.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a fost invitată și a mers alături de Societatea Naţională de Medicina Familiei la CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a discuta despre ceea ce autoritățile trebuiau să facă pentru a elimina acele consecințe.

„Nu noi suntem de vină pentru că nu mai putem acorda consultații la distanță”

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a atras atenția că încetarea stării de alertă a adus după sine o serie de modificări în sistemul de sănătate, astfel pacienții nu mai pot fi consultați de la distanță.

„Nu noi suntem de vină pentru scrisorile medicale pe care trebuie să reîncepem să le solicităm periodic pacienților, pentru drumurile chinuitoare pe care pacienții vârstnici sau doar cu boli cronice trebuie să le facă la 3, 6, 9, 12 luni în policlinici și spitale, la oraș sau uneori chiar în alt județ.

Nu noi suntem de vină pentru cardul de asigurat care ne împiedică să respectăm ora programată atunci când Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate mai „sughiță”, pentru cardul de asigurat fără de care nu putem acorda consultații decontate atunci când pacienții îl uită acasă și suntem nevoiți să îi trimitem după card. Sau când își uită codul PIN, sau cardul a fost blocat la alt furnizor, sau, sau, sau…”, scrie pe pagina de Facebook a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie.

Pacienții nu mai pot fi consultați de la distanță

Totodată, de la 1 aprilie, pacienții nu mai pot beneficia de consultații online, , indiferent de problema de sănătate pentru care se adresează.

„Nu noi suntem de vină pentru că nu mai putem acorda consultații la distanță, „online”, prin „telemedicină” după 1 aprilie decât pentru transmiterea rețetei lunare și doar pentru transmiterea rețetei lunare, pentru pacienții care suferă de boli cronice și ne solicită acest lucru.

Nu noi suntem, deci, de vină, atunci când suntem nevoiți să chemăm la cabinet toți pacienții pentru orice problemă de sănătate, chiar dacă în ultimii doi ani am fost capabili și am avut voie să tratăm la distanță, mai comod pentru pacienții care au preferat astfel, atunci când și noi am considerat că pacientul este în siguranță astfel.

Nu noi suntem de vină pentru limitele financiare și de resurse umane ale sistemului de sănătate, pentru listele de programare și timpii uneori lungi de așteptare pentru o programare, inclusiv la medicul de familie.

Nu noi suntem de vină pentru toate aceste probleme și nu acceptăm să fim făcuți responsabili în fața pacienților noștri. Partenerilor noștri, la bine și la rău în sistemul de sănătate românesc”, se mai arată în mesaj.