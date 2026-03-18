B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit

Selen Osmanoglu
18 mart. 2026, 10:50
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Camere ascunse în apartamentele studenților
  2. Spionaj și la universitate
  3. Proces și condamnare

Un consilier universitar din Germania a fost implicat într-un scandal uriaș după ce s-a descoperit că a spionat timp de zece ani studentele care închiriau camere de la el. Prin dispozitive ascunse, a strâns mii de imagini compromițătoare, afectând grav încrederea și siguranța victimelor.

Camere ascunse în apartamentele studenților

Conform relatărilor, scandalul s-a desfășurat într-un apartament cu șapte camere destinat exclusiv studentelor din primul an. Bărbatul în vârstă de 57 de ani instalase o minicameră ascunsă într-un adaptor de priză, orientată către duș și toaletă. Lângă dispozitiv fusese lipit un mesaj fals: „Atenție, dispozitiv de măsurare, vă rugăm să nu îl atingeți!”, iar nimeni nu a suspectat nimic ani de zile, potrivit Bild.

Consilierul folosea accesul contractual la apartament pentru a schimba cardurile de memorie, deși acest lucru era ilegal. Materialele filmate, inclusiv fotografii nud și videoclipuri ce surprindeau acte sexuale, erau stocate pe hard diskuri în dosare cu denumiri provocatoare, a declarat un ofițer de poliție în instanță.

Spionaj și la universitate

Activitatea ilegală a depășit limitele apartamentului. La universitate, consilierul instala dispozitive pentru a filma sub fustele studentelor, colectând mii de imagini compromițătoare. Printre victime se aflau tinere care apelaseră la el pentru sfaturi academice sau personale. De asemenea, trei studente care împărțiseră un apartament Airbnb cu bărbatul în timpul unei conferințe au fost înregistrate goale.

Întregul scandal a ieșit la lumină după ce o studentă a descoperit camera ascunsă în baie, declanșând o anchetă amplă. Studenta a declarat: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”.

Proces și condamnare

Consilierul universitar a fost judecat, iar procesul a scos la iveală metodele șocante folosite pentru spionaj. Deși faptele erau grave, universitatea a continuat să-i ofere sprijin financiar. Parchetul l-a acuzat de „încălcarea sferei personale a vieții”, infracțiune care nu se califică legal drept infracțiune sexuală.

În final, bărbatul a fost condamnat la 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare, o sentință considerată de mulți controversată, având în vedere amploarea și impactul activităților sale asupra victimelor.

Tags:
