Încă un scandal în Parlament. Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă: „Vreau răspuns! Vreau răspuns!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 15:52
Deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga s-au certat la dezbaterile pe buget din Parlament. Sursa foto: Captură video - USR / YouTube

Încă un scandal în dezbaterile din Parlament pe tema bugetului de stat pe 2026. De data aceasta, deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga s-au certat în comisia în care se discuta bugetul Ministerului Transporturilor.

Scandal PSD – PNL la dezbaterea pe buget. Câciu bate cu pumnul în masă

Gabriela Horga, care conducea ședința, l-a întrebat pe Ciprian Șerban (PSD), ministrul Transporturilor, despre datoriile pe care le au la buget companiile din subordine. Asta în condițiile în care social-democrații spun că Guvernul poate susține măsurile sociale pe care ei le-au propus din arieratele pe care ar trebui să le recupereze.

Adrian Câciu: Aduc aminte tuturor că șeful ANAF e de la PNL de 6 ani. Arieratele se recuperează de ANAF. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR.

Gabriela Horga: Spuneți că finanțați un pachet (de măsuri sociale) din așa ceva (din arierate) și, din nou, mințiți. Mințiți, așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre buget!

Adrian Câciu: Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică.

Gabriela Horga: Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum….

Adrian Câciu: Da, vă țin lecții!

Gabriela Horga: Nu mai țineți lecții, că doar jigniți colegii. Trecem la întrebări.

Adrian Câciu, bătând cu pumnul în masă: Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!

Gabriela Horga: Vă rog, controlați-vă! E a doua oară când nu vă controlați și vă faceți partidul de râs…

