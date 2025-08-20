B1 Inregistrari!
20 aug. 2025

Construcții Erbașu: „95% din drumul către o infrastructură medicală de ultimă generație e deja parcurs. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca a ajuns în ultima etapă a lucrărilor" (FOTO)

20 aug. 2025, 15:55
Construcții Erbașu: „95% din drumul către o infrastructură medicală de ultimă generație e deja parcurs. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca a ajuns în ultima etapă a lucrărilor” (FOTO)
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Construcții Erbașu a anunțat că sunt aproape gata lucrările pe care le efectuează la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca. Noul spital va deveni un centru de referință în aceste domenii, în întreaga regiune, dă asigurări compania.

Construcții Erbașu, despre lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară din Cluj

„95% din drumul către o infrastructură medicală de ultimă generație este deja parcurs. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐯𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐞 din 𝐂𝐥𝐮𝐣-𝐍𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚 a ajuns în ultima etapă a lucrărilor.

👉 În corpul nou, compartimentările sunt finalizate, iar finisajele interioare și tâmplăria sunt realizate pe mai multe etaje. Cele șase săli de operație de la etajul 3 sunt deja pregătite și echipate cu console medicale, în timp ce sala de operație hibrid de la parter se află în faza finală de execuție. În paralel, se montează echipamentele și se finalizează instalațiile pe toate nivelurile.

👉 La corpul existent, finisajele și tâmplăria sunt în mare parte finalizate, iar exteriorul prinde formă prin amenajarea spațiilor verzi, placarea treptelor cu piatră și închiderea fațadei ventilate din HPL.

După finalizarea lucrărilor, noul spital va deveni un centru de referință pentru neurochirurgie și patologie neurovasculară în întreaga regiune.

Proiectul de investiții este finanțat prin Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca cu sprijinul Consiliul Județean Cluj și al Ministerului Sănătăţii din România și este realizat de echipa noastră împreună cu Cubicon Invest, Mansart Corporate și Professional Tech Construct Design.

🙏 Mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.
În România!”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

