Construcții Erbașu continuă lucrările la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea: „Viitorul spital va beneficia de o capacitate de 299-326 de paturi și va fi dotat cu tehnologie de ultimă generație” (FOTO)

Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor pe care le efectuează la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea. Unitatea medicală va avea 49.602 mp, va beneficia de o capacitate de 299-326 de paturi și va fi dotată cu tehnologie de ultimă generație.

Construcții Erbașu, lucrări la un important spital în Oradea

„Fiecare fundație ridicată astăzi poate însemna o viață salvată mâine. Viitorul 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐢 𝐈𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐚𝐬𝐞 𝐬̦𝐢 𝐏𝐧𝐞𝐮𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 din Oradea prinde contur cu fiecare etapă dusă la bun sfârșit.

👉 Au fost finalizate lucrările de fundație pe întreaga suprafață a clădirii – 15.000 mp.

👉 La corpul C1, infrastructura este complet finalizată, iar acum se lucrează la cofrarea și armarea planșeului peste parter.

👉 La corpurile C2 și C3, planșeele peste subsol sunt în curs de finalizare.

👉 La corpul C4, se finalizează lucrările la elementele verticale ale subsolului.

Viitorul spital va avea o suprafață totală de 49.602 mp și va beneficia de o capacitate de 299-326 paturi, inclusiv 20 pentru spitalizarea de zi și 11 pentru terapie intensivă și va fi dotată cu tehnologie de ultimă generație, va integra soluții avansate pentru monitorizarea pacienților și reducerea timpilor de așteptare. Clădirea va include un compartiment de urgențe pentru boli infecțioase, pneumoftiziologie și TBC, fiind proiectat modular pentru a se adapta rapid nevoilor comunității. Facilitățile includ un bloc operator, dispensar TBC, servicii de imagistică, săli de conferințe și spații educaționale.

Beneficiarul proiectului: Primăria Oradea și Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, prin fonduri PNRR alocate de Ministerul Sănătății.

Proiectanți: Construcții Erbașu, Cubicon Invest, Mansart Corporate și Professional Tech Construct Design (PTCD).

