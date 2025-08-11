B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Construcții Erbașu continuă lucrările la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea: „Viitorul spital va beneficia de o capacitate de 299-326 de paturi și va fi dotat cu tehnologie de ultimă generație” (FOTO)

Construcții Erbașu continuă lucrările la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea: „Viitorul spital va beneficia de o capacitate de 299-326 de paturi și va fi dotat cu tehnologie de ultimă generație” (FOTO)

B1.ro
11 aug. 2025, 15:55
Construcții Erbașu continuă lucrările la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea: „Viitorul spital va beneficia de o capacitate de 299-326 de paturi și va fi dotat cu tehnologie de ultimă generație” (FOTO)
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor pe care le efectuează la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea. Unitatea medicală va avea 49.602 mp, va beneficia de o capacitate de 299-326 de paturi și va fi dotată cu tehnologie de ultimă generație.

Construcții Erbașu, lucrări la un important spital în Oradea

„Fiecare fundație ridicată astăzi poate însemna o viață salvată mâine. Viitorul 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐢 𝐈𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐚𝐬𝐞 𝐬̦𝐢 𝐏𝐧𝐞𝐮𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 din Oradea prinde contur cu fiecare etapă dusă la bun sfârșit.

👉 Au fost finalizate lucrările de fundație pe întreaga suprafață a clădirii – 15.000 mp.
👉 La corpul C1, infrastructura este complet finalizată, iar acum se lucrează la cofrarea și armarea planșeului peste parter.
👉 La corpurile C2 și C3, planșeele peste subsol sunt în curs de finalizare.
👉 La corpul C4, se finalizează lucrările la elementele verticale ale subsolului.

Viitorul spital va avea o suprafață totală de 49.602 mp și va beneficia de o capacitate de 299-326 paturi, inclusiv 20 pentru spitalizarea de zi și 11 pentru terapie intensivă și va fi dotată cu tehnologie de ultimă generație, va integra soluții avansate pentru monitorizarea pacienților și reducerea timpilor de așteptare. Clădirea va include un compartiment de urgențe pentru boli infecțioase, pneumoftiziologie și TBC, fiind proiectat modular pentru a se adapta rapid nevoilor comunității. Facilitățile includ un bloc operator, dispensar TBC, servicii de imagistică, săli de conferințe și spații educaționale.

Beneficiarul proiectului: Primăria Oradea și Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, prin fonduri PNRR alocate de Ministerul Sănătății.

Proiectanți: Construcții Erbașu, Cubicon Invest, Mansart Corporate și Professional Tech Construct Design (PTCD).
🙏 Mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!
Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Eveniment
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Eveniment
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Eveniment
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
Eveniment
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Externe
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Eveniment
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Externe
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii
Eveniment
Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Eveniment
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista