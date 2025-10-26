B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
26 oct. 2025, 15:33
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Peste 2.700 de arme de foc, indisponibilizate în primele 9 luni ale anului
  3. 10.047 de controale

Polițiștii Capitalei efectuează controale în trafic, după ce s-au tras focuri de armă în Sectorul 6. Un autoturism a fost avariat.

Ce s-a întâmplat

Duminică, 26 octombrie, s-au tras focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Poliţiştii Secției 20 s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au constatat că situaţia semnalată se confirmă, conform Adevărul.

„În urma verificărilor, a fost descoperit un autoturism parcat avariat, cu luneta spartă. Poliţiştii menţionează că nicio persoană nu a fost rănită. Datele şi probele administrate până în prezent, indică faptul că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism”, a anunțat Poliția Capitalei.

Peste 2.700 de arme de foc, indisponibilizate în primele 9 luni ale anului

Polițiștii au indisponibilizat, în primele 9 luni ale anului, 2.733 de arme de foc deținute ilegal, precum și peste 7,3 tone de carne de vânat, în urma acțiunilor pentru combaterea infracțiunilor la regimul armelor, munițiilor, braconajului cinegetic și explozivilor, conform Agerpres.

„La nivel național, structurile arme, explozivi și substanțe periculoase au efectuat 1.761 de acțiuni pe linie de arme și braconaj cinegetic și 933 de acțiuni pe linie de explozivi și substanțe periculoase”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române.

10.047 de controale

Au fost efectuate 10.047 de controale pe linie de arme la persoane fizice și juridice și 3.047 de controale pe linie de explozivi și substanțe periculoase.

De asemenea, au fost puse în aplicare și 2.217 mandate de percheziție domiciliară.

„Polițiștii structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase au scos din circuitul ilegal 2.733 de arme de foc deținute ilegal (229 letale și 2.504 neletale supuse autorizării) și au indisponibilizat 333.642 de bucăți de cartușe de diferite calibre, 7,3 tone carne de vânat, 41 de autovehicule folosite la săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic, aproximativ zece kg explozivi de uz civil, peste șase tone de articole pirotehnice și 784 de tone de substanțe periculoase”, a mai transmis sursa citată.

