Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului

Ana Beatrice
10 oct. 2025, 16:37
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa Foto: Hepta - Alexey Vitvitsky

Criza politică din Franța readuce în prim-plan cel mai mare coșmar al Uniunii Europene – posibilitatea ca extrema dreaptă să preia puterea într-una dintre cele mai influente țări membre. Ascensiunea extremișilor ar putea redesena radical harta politică a Europei și echilibrul UE.

Uniunea Europeană se confruntă cu una dintre cele mai mari temeri din ultimele decenii: perspectiva ca Franța, al doilea stat ca mărime din blocul comunitar, să fie condusă de un guvern de extremă dreaptă, apropiat Rusiei, se arată într-o analiză Politico.eu.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

