Val de controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități: Peste 400 de unități sunt verificate

Flavia Codreanu
10 mart. 2026, 17:37
Cuprins
  1. Care este scopul principal pentru aceste controale la nivel național
  2. Ce tipuri de unități sunt vizate de inspectorii sociali în următoarele luni
  3. Cum vor fi centralizate rezultatele obținute după finalizarea verificărilor

Controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități au fost demarate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Care este scopul principal pentru aceste controale la nivel național

Instituția a lansat o campanie de verificare a serviciilor sociale rezidențiale, programată să se desfășoare în perioada martie–mai 2026. Inspectorii urmăresc evaluarea condițiilor de funcționare și modul în care sunt respectate standardele de calitate pentru protecția beneficiarilor.

Campania este intitulată oficial „Verificarea calității serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”. Instituția a precizat clar care sunt țintele acestei acțiuni de amploare desfășurată în toate județele țării.

„Asigurarea calității și respectarea standardelor minime obligatorii de către serviciile sociale rezidențiale publice și private”, prevede comunicatul emis de ANPIS.

Pe lângă condițiile de trai, inspectorii vor analiza și modul în care centrele respectă standardele de cost necesare pentru finanțarea serviciilor sociale oferite persoanelor cu nevoi speciale.

Ce tipuri de unități sunt vizate de inspectorii sociali în următoarele luni

Potrivit datelor furnizate de ANPIS, campania acoperă un număr impresionant de unități de cazare. Sunt vizate 419 servicii sociale, printre care se numără centre de abilitare și reabilitare, centre de îngrijire și asistență, dar și centre de tip respiro sau de criză.

De asemenea, atenția inspectorilor se va îndrepta și către 27 de unități aflate în proces de restructurare, care însumează 103 servicii sociale, dar și către locațiile care funcționează fără licență.

„Inspectorii sociali ANPIS vor monitoriza respectarea cerințelor legale și a standardelor de calitate, pentru a garanta condiții optime de trai și protecție persoanelor adulte cu dizabilități”, precizează comunicatul instituției.

Cum vor fi centralizate rezultatele obținute după finalizarea verificărilor

La sfârșitul lunii mai, toate datele colectate din teren vor fi adunate într-un document oficial care va prezenta situația reală din sistemul de asistență socială. Acesta va cuprinde nu doar deficiențele găsite, ci și sancțiunile sau măsurile de remediere impuse administratorilor acestor centre.

„La finalul campaniei, ANPIS va elabora, pe baza rapoartelor transmise de la nivel județean, un Raport tematic național, care va include constatările, concluziile și măsurile dispuse în urma verificărilor efectuate”, mai punctează instituția.

Această acțiune este văzută de autorități ca un pas necesar pentru creșterea siguranței beneficiarilor și pentru modernizarea serviciilor oferite în sistemul public și privat, scrie Digi24.

„Prin această acțiune, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială își reafirmă angajamentul ferm privind calitatea serviciilor sociale și protecția persoanelor adulte cu dizabilități”, se mai arată în comunicat.

