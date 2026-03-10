Terenurile agricole din România ar putea fi restricționate severe de la achiziție pentru cetățenii străini, conform unui nou proiect de lege propus în Parlament.

Ce limite de suprafață de teren propune noul proiect de lege pentru cetățenii străini

Inițiativa vizează impunerea unor limite pentru cumpărătorii din afara țării, după ani în care investitorii străini au cumpărat suprafețe mari fără un control amănunțit. Scopul principal este și controlul prețurilor de vânzare.

Proiectul, depus de partidul AUR, completează Legea nr. 312/2005 și stabilește praguri clare pentru viitoarele tranzacții. Un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare, în timp ce o companie cu capital străin va avea o limită de 30 de hectare. Există totuși o excepție pentru firmele cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiarul real este cetățean român.

Deputatul Lucian Mușat, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat că România are o mare parte a suprafeței în proprietatea străinilor:

„Unele estimări neoficiale arată că aproximativ 40% din suprafața agricolă a României, adică patru milioane de hectare, sunt controlate direct sau prin firme cu acționari străini”, a declarat Mușat pe pagina sa de .

De ce sunt vizate terenurile agricole de noi restricții legislative

Diferențele economice dintre fermierii români și investitorii din vestul Europei creează un avantaj major pentru cumpărătorii străini. Acest lucru duce la scumpirea rapidă a pământului. În 2024, un hectar în România a costat în medie 8.700 de euro, reprezentând puțin peste jumătate față de media Uniunii Europene. Inițiatorii susțin că măsurile vor asigura un echilibru pe piață.

Dacă va fi adoptat, actul normativ va intra în vigoare la 60 de zile după publicarea în Monitorul Oficial.