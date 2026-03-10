B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Buzoianu anunță verificări pe plaje, după ce un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit în Năvodari: „De când am ajuns ministru, am scos la iveală foarte multe ilegalități” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 17:24
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că se fac verificări pe toate subsectoarele de plaje în care au existat terase cu bucătării, după ce, recent, pe o plajă din Năvodari a fost descoperit un rezervor de gaz îngropat ilegal. Ministra vrea să se asigure că nu mai sunt și în alte locuri astfel de situații potențial periculoase.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Buzoianu, despre rezervorul de gaz îngropat ilegal pe plajă

„În primul rând, este, într-adevăr, o imagine simbol a ceea ce a însemnat până acum un vest sălbatic pe plajele din România, când toată lumea întorcea ochii la orice fel de ilegalități. Ei bine, nimeni acum nu mai întoarce ochi, sau cel puțin nimeni de la Ministerul Mediului.

Am descoperit această situație absolut halucinantă cu acest rezervor care, din primele cercetări ale autorităților competente, reiese că a fost un rezervor folosit de un operator economic care avea o terasă pe zona respectivă de plajă. În momentul în care a expirat contractul de închiriere a plajei, pe 30 octombrie 2025, adică la finalul anului trecut, și-au dărâmat terasele, așa cum ar fi trebuit să aducă terenul la situația anterioară, dar nu au mai scos, nu au mai dezafectat și această acest rezervor de gaz.

Oricum, acest rezervor de gaz nu a fost notificat în momentul în care a fost îngropat, oricum era ilegal acolo de la bun început, dar când au plecat, când au dărâmat terasa, au uitat să mai scoată practic și rezervorul pe care l-au băgat ilegal. Acestea sunt, mă rog, cercetările de la momentul de față. Evident, dosarul penal înțeleg că a fost deja deschis și urmează să fie pronunțate și niște decizii concrete în instanță pe acest caz. Dosarul a fost deschis în urma unor plângerii penale și va fi gestionat de către procurori”, a explicat Diana Buzoianu, pentru B1 TV.

Se fac verificări pe plaje, în cazul în care mai sunt și alte rezervoare de gaz

Aceasta a precizat apoi că de când a ajuns ministra Mediului „am scos la iveală foarte multe ilegalități care s-au întâmplat pe plajele din România”.

„În ultimele trei luni de zile, au fost dărâmate 88 de construcții de terase, de beach bar-uri care erau ilegale. Urmează să facem astăzi… De fapt, chiar au început de la ora 12.00, verificări pe toate zonele de terase unde au fost dărâmate terasele respective, care aveau bucătării și vrem să verificăm dacă nu mai există și alte situații de rezervoare de gaz care au rămas similar îngropate ilegal în pământ.

Deci astăzi toată ziua au fost făcute verificări și vom continua să facem pe toate subsectoarele de plaje în care, repet, au existat terase cu bucătării. Pentru că, de fapt, riscul cel mai mare este că în acele bucătării au fost folosite astfel de sisteme improvizate îngropate ilegal”, a mai declarat ministra Diana Buzoianu.

