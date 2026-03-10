Creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu începe să se reflecte și în evoluția piețelor energetice, iar autoritățile europene caută soluții pentru a limita impactul asupra consumatorilor. Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a transmis un mesaj clar statelor membre care au spațiu bugetar pentru intervenții rapide.

Cum ar putea statele UE să reducă presiunea asupra facturilor la energie

Comisarul european pentru energie a sugerat că guvernele care își permit o astfel de intervenție ar putea diminua aplicate energiei, în special în cazul electricității.

„Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm”, a declarat Dan Jorgensen, la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Potrivit estimărilor prezentate de oficialul european, o astfel de măsură ar putea avea efecte vizibile pentru consumatori, reducând costurile suportate anual de gospodării. Calculul mediu indică o posibilă scădere a facturilor de aproximativ 200 de euro pe an pentru fiecare familie.

Ce rol joacă taxele în prețul energiei

Datele prezentate de instituțiile europene arată că taxele și impozitele reprezintă o componentă semnificativă din costul final al electricității plătit de consumatori, relatează . În cazul gospodăriilor, aceste taxe pot ajunge la aproximativ un sfert din factura totală, în timp ce pentru companii ponderea este ceva mai redusă.

Aceste cifre explică de ce reducerea temporară a fiscalității ar putea avea un impact rapid asupra costurilor suportate de populație și mediul economic. În același timp, oficialii europeni avertizează că astfel de intervenții trebuie calibrate atent, pentru a evita efecte pe termen lung asupra pieței energetice.

„Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor” în Europa, nici a „preţului carbonului”, a declarat comisarul Jorgensen.

Ce riscuri urmărește Uniunea Europeană

În paralel cu discuțiile despre reducerea taxelor, instituțiile europene urmăresc cu atenție evoluțiile din piețele energetice globale. „UE monitorizează îndeaproape situaţia pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgenţă”, a subliniat comisarul european, potrivit Digi24.

Bruxellesul poartă deja discuții cu Agenția Internațională pentru privind eventuale opțiuni de intervenție, inclusiv accesarea rezervelor strategice de petrol dacă situația o va impune.

Oficialul european a precizat că, în prezent, Uniunea Europeană nu se confruntă cu probleme de aprovizionare cu energie, însă evoluțiile internaționale sunt atent urmărite. „De asemenea, suntem foarte conştienţi de faptul că această situaţie evoluează foarte rapid şi că există şi o chestiune de preţ pe care trebuie să o luăm foarte în serios”, a adăugat Dan Jorgensen.