B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților

Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților

Ana Beatrice
10 mart. 2026, 15:30
Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
Foto: Freepik
Cuprins
  1. La ce chinuri au fost supuși muncitorii aduși din Bangladesh în România
  2. Ce acuzații planează asupra suspecților și ce urmează în anchetă

Rețea suspectată de sclavie modernă, destructurată în România. Doi bengalezi sunt acuzați că aduceau muncitori din țara lor pentru a-i exploata ca forță de muncă ieftină. Procurorii DIICOT au descins la locuințele lor și i-au ridicat pentru audieri.

La ce chinuri au fost supuși muncitorii aduși din Bangladesh în România

O anchetă DIICOT scoate la lumină detalii șocante despre condițiile în care ar fi fost tratați muncitorii străini. În special curierii aduși din Bangladesh pentru a lucra în România ar fi fost victimele acestor practici. Investigația a început în urmă cu aproximativ un an, după ce unul dintre bengalezi a depus o plângere la procurori și a povestit prin ce ar fi trecut.

Bărbatul susține că problemele au început după ce a apărut într-un reportaj difuzat de televiziunea de stat din Bangladesh. În material, acesta a vorbit despre realitatea din spatele promisiunilor făcute celor recrutați pentru muncă în România. La scurt timp după difuzarea materialului, acesta ar fi fost atras într-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei, unde, potrivit declarațiilor sale, ar fi fost sechestrat mai multe ore. Acesta spune că a fost legat la mâini și la picioare, cu gura acoperită, și forțat să facă declarații filmate cu telefonul mobil.

În timp ce muncitorilor li s-ar fi promis salarii decente și contracte de muncă legale, înregistrate la autoritățile române, realitatea ar fi fost cu totul diferită. Conform anchetatorilor, aceștia ar fi primit doar 300–400 de lei pe săptămână, deși erau obligați să muncească ore în șir. Mai mult, pentru a lucra „cu acte”, li s-ar fi cerut sume uriașe, între 10.000 și 12.000 de euro.

Procurorii DIICOT și ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate au descoperit că în spatele acestor practici s-ar afla o grupare. Aceasta ar fi înființat în România o firmă prin care aducea muncitori din Bangladesh. Din rețea ar face parte încă doi cetățeni bengalezi, dar și o româncă, partenera unuia dintre suspecți.

Ce acuzații planează asupra suspecților și ce urmează în anchetă

Suspecții vizați în acest dosar sunt chemați sau aduși cu mandate la audieri pentru a da explicații în fața procurorilor. Ancheta DIICOT vizează acuzații extrem de grave. Printre acestea se numără constituirea unui grup de crimă organizată și lipsirea de libertate.

Procurorii investighează, de asemenea, fapte de loviri și alte violențe, dar și suspiciuni de obligare la muncă forțată. În același dosar apar indicii că membrii grupării ar fi accesat în mod ilegal telefoanele muncitorilor.

Mai mult, livratorii din Bangladesh ar fi fost obligați să își predea telefoanele mobile și chiar cardurile bancare. În acest mod, suspecții ar fi putut să îi țină permanent sub control și să le urmărească activitatea. La finalul audierilor, cei cinci suspecți vor afla dacă procurorii vor decide luarea unor măsuri preventive, notează stirileprotv.ro.

Tags:
Citește și...
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Eveniment
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Eveniment
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Eveniment
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Eveniment
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Eveniment
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Eveniment
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Eveniment
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
Eveniment
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Eveniment
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Eveniment
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Ultima oră
16:22 - „Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
16:13 - Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
16:09 - Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
16:03 - Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
16:00 - Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
15:59 - Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
15:39 - Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
15:36 - Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
15:35 - UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
15:21 - Volodimir Zelenski, încă o vizită în România. De ce vine președintele Ucrainei în București