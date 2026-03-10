Rețea suspectată de sclavie modernă, destructurată în România. Doi bengalezi sunt acuzați că aduceau muncitori din țara lor pentru a-i exploata ca forță de muncă ieftină. Procurorii au descins la locuințele lor și i-au ridicat pentru audieri.

La ce chinuri au fost supuși muncitorii aduși din Bangladesh în România

O anchetă DIICOT scoate la lumină detalii șocante despre condițiile în care ar fi fost tratați . În special curierii aduși din Bangladesh pentru a lucra în România ar fi fost victimele acestor practici. Investigația a început în urmă cu aproximativ un an, după ce unul dintre bengalezi a depus o plângere la procurori și a povestit prin ce ar fi trecut.

Bărbatul susține că problemele au început după ce a apărut într-un reportaj difuzat de televiziunea de stat din Bangladesh. În material, acesta a vorbit despre realitatea din spatele promisiunilor făcute celor recrutați pentru muncă în România. La scurt timp după difuzarea materialului, acesta ar fi fost atras într-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei, unde, potrivit declarațiilor sale, ar fi fost sechestrat mai multe ore. Acesta spune că a fost legat la mâini și la picioare, cu gura acoperită, și forțat să facă declarații filmate cu telefonul mobil.

În timp ce muncitorilor li s-ar fi promis salarii decente și contracte de muncă legale, înregistrate la autoritățile române, realitatea ar fi fost cu totul diferită. Conform anchetatorilor, aceștia ar fi primit doar 300–400 de lei pe săptămână, deși erau obligați să muncească ore în șir. Mai mult, pentru a lucra „cu acte”, li s-ar fi cerut sume uriașe, între 10.000 și 12.000 de euro.