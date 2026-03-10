B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții

Iulia Petcu
10 mart. 2026, 20:02
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce introduce FRF sistemul „Multiball” în competițiile interne
  2. Cum va fi folosit noul sistem
  3. Cum va funcționa concret sistemul „Multiball”
  4. Ce reguli trebuie respectate pe durata meciurilor

Federația Română de Fotbal a decis introducerea unui sistem nou menit să crească ritmul meciurilor și să reducă pauzele inutile din timpul partidelor. Măsura va fi aplicată în competiții importante din calendarul intern, inclusiv în Superligă și Cupa României. Decizia a fost adoptată de Comitetul de Urgență al FRF și urmărește să crească timpul efectiv de joc prin reducerea întârzierilor apărute atunci când mingea părăsește terenul.

De ce introduce FRF sistemul „Multiball” în competițiile interne

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat oficial implementarea sistemului „Multiball”, o metodă folosită pentru accelerarea reluării jocului atunci când mingea iese din teren.

„Comitetul de Urgenţă al FRF a decis azi implementarea sistemului «Multiball» în anumite competiţii organizate sub egida FRF, în vederea creşterii timpului efectiv de joc, prevenirii întârzierii nejustificate a reluării jocului şi pentru a asigura o desfăşurare mai fluentă a partidelor”, anunță FRF.

Potrivit federației, schimbarea vine în urma unei propuneri formulate de Departamentul Competiții, care a fost aprobată oficial în cadrul ședinței din 10 martie. Sistemul va deveni obligatoriu în Superligă și în Cupa României, începând cu fazele avansate ale competițiilor.

Cum va fi folosit noul sistem

FRF a stabilit că sistemul va fi utilizat în mod obligatoriu în meciurile din sferturile de finală ale Cupei României, precum și în alte partide relevante.

„Propunerea Departamentului Competiţii, adoptată de Comitetul de Urgenţă azi, 10 martie, prevede completarea articolului 59, litera j, din regulament, prin introducerea obligativităţii utilizării sistemului «Multiball» în competiţiile de fotbal masculin Superliga şi Cupa României, obligatoriu începând cu faza sferturilor de finală, iar în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc echipe din Superligă”.

În plus, sistemul va fi aplicat și în toate finalele competițiilor de tineret și juniori organizate de federație, atât la masculin, cât și la feminin.

Cum va funcționa concret sistemul „Multiball”

Noul mecanism presupune utilizarea simultană a 15 mingi, distribuite strategic în jurul terenului pentru a permite reluarea rapidă a jocului.

Una dintre mingi va fi cea aflată în joc, o alta va rămâne la al patrulea oficial, iar restul vor fi plasate în jurul terenului. Câte două mingi vor fi poziționate în spatele fiecărei porți, iar celelalte vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, relatează Antena3.

Aceste mingi vor fi amplasate pe suporturi speciale, poziționate în fața panourilor publicitare, la o distanță stabilită clar față de liniile de margine sau de poartă.

Ce reguli trebuie respectate pe durata meciurilor

În momentul în care mingea iese din teren, reluarea jocului va fi realizată exclusiv de către jucători, folosind fie mingea recuperată, fie cea mai apropiată minge de rezervă.

Copiii de mingi vor rămâne în spatele panourilor publicitare și nu vor avea voie să ofere direct mingea jucătorilor, cu excepția situațiilor speciale legate de repunerea de la poartă.

De asemenea, jucătorii, membrii staffului sau alte persoane oficiale nu pot interveni asupra poziției mingilor de rezervă. Orice abatere de la protocolul stabilit poate duce la sancționarea clubului organizator conform regulamentului disciplinar al federației.

