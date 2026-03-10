B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate

USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 18:54
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
Cuprins
  1. De ce USR nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”
  2. Ce spune inițiatorul proiectului

Un proiect de lege care prevede ca anul 2027 să fie declarat „Anul Ilie Năstase” se află la vot în Parlament. Acesta a fost inițiat de un grup de parlamentari AUR, printre care Ciprian Paraschiv și Monica Iagăr. Proiectul ar fi coordonat de COSR, iar autoritățile pot aloca fonduri pentru activităţi sportive şi educative. Inițiativa a fost deja aprobată de Senat și acum e în dezbatere la Camera Deputaților, unde urmează și votul.

Luni, la ședința reunită a Comisiei de Tineret și Sport și a Comisiei pentru Administrație Publică, a fost invitat și Ilie Năstase. Proiectul a adunat 44 de voturi ”pentru” și niciunul „împotrivă”. Totuși, parlamentarii USR Radu Mihaiu, Cristian Brian și Vlad-Ioan Şendroiu s-au abținut. Alți câțiva colegi de-ai lor din USR au ieșit ieșit pur și simplu din ședință. Golazo i-a contactat pe cei trei pentru a explica de ce nu sunt de acord cu proiectul de lege.

De ce USR nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”

„Motivul este unul pe care îl invoc de fiecare de dată când e vorba despre ceva de genul acesta.

De exemplu, 2026 este Anul Constantin Brâncuși, dar și Anul Nadia Comăneci în același timp. Lucrurile astea sunt doar metode ale primăriilor de a sifona bani și nu au o valoare reală.

Mie mi se par inutile, așa că, la toate aceste zile sau acești ani, eu mă abțin.

Nu este ceva personal cu domnul Năstase, este o filosofie pe care o urmez. Am avut Ziua Banatului Montan, Ziua Maramureșului… Sunt doar lucruri care permit primăriilor să cheltuiască niște bani când vor ele.

Altfel, toată aprecierea pentru sportivul Ilie Năstase”, a explicat deputatul USR Radu Mihaiu, fost primar la Sector 2 București, pentru Golazo.

Deputatul USR Vlad-Ioan Șendroiu a invocat inutilitatea acestor proiecte, care „nu rezolvă problemele reale ale României”, precum și problemele cu legea pe care le-a avut Ilie Năstase: „Noi îl apreciem pe domnul Năstase, un sportiv extraordinar, dar, când facem acțiuni ca acestea, ar trebui să ne uităm la întreaga sa activitate, nu doar la cea sportivă. Există condamnări, există anumite suspiciuni privind violența domestică în cazul său. Dar pentru că-i apreciem activitatea sportivă, am ales doar să ne abținem și să nu votăm împotrivă”.

„Eu sunt și membru în Comisia de Învățământ și, în ședința de ieri, toate proiectele erau despre zile dedicate cuiva sau pentru ceva și nu cred că așa ar trebui să funcționeze Parlamentul”, a transmis Vlad Șendroiu.

Și Cristian Brian (USR) a invocat problemele lui Ilie Năstase, mai ales suspiciunile de violență domestică.

„În primul rând, cu toții suntem conștienți de ceea ce a reprezentat Ilie Năstase ca sportiv. Dar, în același timp, este o persoană publică a cărui conduită a lăsat foarte mult de dorit.

Dacă statul român dedică ceva unei personalități, aceasta ar trebui să fie un exemplu pentru copii și nu numai.

Mi se pare puțin ipocrit ca parlamentari care, mai ales acum în martie, declară că sunt contra abuzurilor și spun că protejează femeile să voteze apoi un astfel de proiect, legat de o persoană în cazul căreia există astfel de suspiciuni (n.r. violență domestică)”, a spus Brian, pentru Golazo.

Ce spune inițiatorul proiectului

Ciprian Paraschiv, inițiatorul proiectului legislativ, a avut un mesaj pentru parlamentarii care se opun: „Nu-i judec, fiecare după cât înțelege, simte și poate. Dar am o singură rugăminte, fierbinte! Începând de azi, de fiecare dată când mai scoateți capul prin lume, indiferent de țara în care veți ajunge, iar cineva o să vă recunoască poate limba și o să vă abordeze ”sunteți din România, țara lui Ilie Năstase?”, vă rog din tot sufletul să vă abțineți. Așa cum ați făcut-o și la vot”.

Tags:
Citește și...
România analizează solicitarea SUA privind baza de la Kogălniceanu. Cum explică Mihai Fifor pașii instituționali
Politică
România analizează solicitarea SUA privind baza de la Kogălniceanu. Cum explică Mihai Fifor pașii instituționali
Edilul din Slatina îl acuză pe viceprimarul din Corabia că l-a sunat beat: „Te rog din suflet, nu mai bea și nu mai da telefoane!”. Reacția viceprimarului (VIDEO)
Politică
Edilul din Slatina îl acuză pe viceprimarul din Corabia că l-a sunat beat: „Te rog din suflet, nu mai bea și nu mai da telefoane!”. Reacția viceprimarului (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan intră în război cu Avocatul Poporului. Șeful Guvernului merge la CCR. Acuzații directe pentru Renate Weber
Politică
Premierul Ilie Bolojan intră în război cu Avocatul Poporului. Șeful Guvernului merge la CCR. Acuzații directe pentru Renate Weber
Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
Politică
Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
Politică
Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
Politică
UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
Volodimir Zelenski, încă o vizită în România. De ce vine președintele Ucrainei în București
Politică
Volodimir Zelenski, încă o vizită în România. De ce vine președintele Ucrainei în București
Surse: PSD ar fi decis să accepte adoptarea bugetului în Guvern, dar pregătește modificări ulterior. Ce plan au social-democrații
Politică
Surse: PSD ar fi decis să accepte adoptarea bugetului în Guvern, dar pregătește modificări ulterior. Ce plan au social-democrații
Ce le cere Călin Georgescu românilor să facă sâmbătă, 14 martie: „Vă chem unii cu alții într-o lucrare”
Politică
Ce le cere Călin Georgescu românilor să facă sâmbătă, 14 martie: „Vă chem unii cu alții într-o lucrare”
SONDAJ: George Simion, primul în topul încrederii. Nicușor Dan și Ilie Bolojan îl urmează. În cine mai au încredere românii (GRAFICE)
Politică
SONDAJ: George Simion, primul în topul încrederii. Nicușor Dan și Ilie Bolojan îl urmează. În cine mai au încredere românii (GRAFICE)
Ultima oră
18:41 - Ce riscă pasagerii unei companii aeriene dacă ascultă muzică fără căști
18:40 - România analizează solicitarea SUA privind baza de la Kogălniceanu. Cum explică Mihai Fifor pașii instituționali
18:19 - Laurette poate să meargă din nou! Vedeta a fost imobilizată la pat din cauza unei controversate intervenții estetice. Prin ce coșmar a trecut (FOTO)
18:09 - Limită la cumpărarea de terenuri agricole: Străinii nu vor mai putea deține suprafețe mari în România
17:47 - Edilul din Slatina îl acuză pe viceprimarul din Corabia că l-a sunat beat: „Te rog din suflet, nu mai bea și nu mai da telefoane!”. Reacția viceprimarului (VIDEO)
17:37 - Val de controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități: Peste 400 de unități sunt verificate
17:24 - Buzoianu anunță verificări pe plaje, după ce un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit în Năvodari: „De când am ajuns ministru, am scos la iveală foarte multe ilegalități” (VIDEO)
16:59 - Bugetul Ministerului Educației pentru 2026 scade la 3,03% din PIB. Se taie banii profesorilor. Cheltuielile de personal, mai mici cu 2 miliarde de lei
16:49 - Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
16:35 - Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda