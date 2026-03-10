Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate

Energia solară a devenit una dintre cele mai eficiente soluții pentru producerea de electricitate, atât pentru locuințe, cât și pentru clădiri comerciale. Un sistem fotovoltaic transformă lumina soarelui în energie electrică prin intermediul panourilor fotovoltaice, care produc curent continuu. Acesta este apoi convertit de invertor în curent alternativ, astfel încât energia să poată fi utilizată în mod direct pentru alimentarea consumatorilor din locuință.

Dincolo de panouri și invertor, sistemul include structură de montaj, cabluri, protecții electrice și, în anumite cazuri, baterii pentru stocarea energiei. Performanța și durabilitatea întregului ansamblu depind însă nu doar de calitatea echipamentelor, ci mai ales de modul în care acestea sunt proiectate și instalate.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este proiectarea deficitară. Instalarea panourilor solare nu înseamnă simpla fixare a acestora pe acoperiș. Orientarea, unghiul de înclinare, gradul de umbrire și condițiile climatice locale influențează direct producția de energie. O analiză superficială în această etapă poate reduce semnificativ randamentul sistemului și perioada de amortizare a investiției.

La fel de importantă este dimensionarea corectă. Un sistem subdimensionat nu va acoperi consumul real al locuinței, în timp ce unul supradimensionat presupune costuri mai mari fără beneficii proporționale. Alegerea invertorului trebuie corelată cu puterea instalată și cu profilul de consum, pe baza unui calcul tehnic riguros.

Problemele electrice reprezintă o altă categorie majoră de erori. Defecțiunile pe partea de curent continuu sau alternativ apar frecvent din cauza utilizării cablurilor nepotrivite, a conexiunilor slăbite sau a gestionării incorecte a traseelor de cablare. Conectorii MC4, de exemplu, trebuie sertizați cu unelte specializate; folosirea unor instrumente improprii poate duce la supraîncălzire și risc de avarie. Cablurile trebuie fixate corespunzător pe structură pentru a preveni deteriorarea în timp și pentru a elimina riscurile de incendiu.

Erorile structurale nu sunt nici ele de neglijat. Montarea panourilor pe acoperișuri vechi sau deteriorate, fixarea incorectă a sistemului de prindere ori lipsa impermeabilizării pot genera infiltrații și probleme structurale costisitoare. De asemenea, strângerea excesivă a elementelor de fixare poate deteriora atât accesoriile de montaj, cât și panourile.

Un alt aspect frecvent ignorat este ventilația invertorului. Amplasarea acestuia într-un spațiu închis sau slab ventilat poate conduce la supraîncălzire și la reducerea duratei de viață a echipamentului. Respectarea normelor de siguranță și utilizarea materialelor certificate sunt esențiale pentru funcționarea optimă și sigură a sistemului.

În concluzie, succesul unei investiții în energie solară nu depinde exclusiv de echipamente, ci de calitatea proiectării și a instalării. Alegerea unui furnizor trebuie să se bazeze pe experiență, expertiză tehnică și respectarea standardelor în vigoare. Prețurile foarte mici pot ascunde compromisuri în ceea ce privește materialele sau execuția.

Pentru cei interesați de , este important să analizeze nu doar oferta comercială, ci și modul în care sunt realizate proiectarea, montajul și serviciile post-instalare. O implementare corectă asigură eficiență energetică, siguranță și performanță pe termen lung.