E anchetă internă la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după moartea unui bebeluș de un an și nouă luni. Mama lui acuză medicii că nu l-au internat joia trecută, când ea l-a dus la spital, iar în zilele următoare starea lui s-a agravat. Sâmbătă, bebelușul a fost dus cu elicopterul SMURD la aceeași unitate medicală, unde a decedat.

Ce spune mama bebelușului care a murit

Mioara Tudorache, din comuna Țibana, spune că joia trecută a mers cu băiatul la spital. Copilului i s-au făcuta analize și o perfuzie, dar nu a fost internat, ci a primit doar recomandarea să revină sâmbătă la control, acuză femeia.

„Am fost, joi, 5 martie 2026, la Spitalul pentru Copii «Sf. Maria» din Iași, pentru că copilul avea febră. Medicul i-a făcut o analiză la picior și la mână, i-au făcut o perfuzie și a spus că el merge bine, nu are nimic, se elimină răceala. Și mi-a dat drumul acasă. Sâmbătă, pe 7 martie, când am venit înapoi la spital, era inconștient. L-au adus cu elicopterul SMURD, avea febră.

Când am ajuns și eu la spital, mi-au spus medicii să mai stau, că și-a revenit copilul meu și să mai stau 30 de minute, că o să mă interneze cu el. Dar nu a durat jumătate de oră, a durat mai puțin. Și mi-au spus că a decedat. Copilul meu avea 1 an și 9 luni. Noi suntem din comuna Țibana. Acum este la IML. Medicii nu trebuiau să îi dea drumul acasă. Analizele nu i-au ieșit bine și trebuia să îl țină în spital. El a făcut febră, nu a avut pneumonie. (…)

Vreau să răspundă cei care sunt vinovați, că dacă îl țineau în spital, copilul meu nu murea. Mi-au omorât copilul. El nu murea dacă îl țineau în spital. Copilul meu trăia dacă atunci, joi, pe data 5 martie 2026, de când am venit eu cu el la spital, îl internau. Eu nu am semnat nimic, că nu vreau internare. La Urgențe, am fost cu el”, a povestit Mioara Tudorache, pentru .

„Copilul nu avea niciun motiv să moară”

Georgiana Buchilă (25 de ani), sora băiețelului decedat, acuză medicii că au lăsat-o pe mamă și pe copil să plece, deși acesta avea febră. Mai mult, starea băiatului s-a agravat după ce a primit perfuzia în spital.

„Copilul nu avea niciun motiv să moară. Vrem o explicație, de ce au trimis acasă un copil de 1 an și 9 luni cu febră? De ce nu i-au făcut nimic? Elicopterul SMURD, când a venit, l-a luat pe fratele meu ca și leșinat, nu era mort. El încă era în viață când a fost luat. Când a ajuns la spital, a intrat în convulsie, iar medicii i-au spus mamei să rămână la spital, pentru că o să o interneze cu el. Trebuia să merg la ea, la spital, dar m-a sunat mama și mi-a spus că a murit, că a făcut iar convulsie. Nu au făcut nimic medicii, l-au trimis, de joi (n.r. – 5 martie 2026), acasă cu febră în el”, a spus Georgiana Buchilă, pentru BZI.

Spitalul anunță anchetă internă

Dr. Gabriela Ghiga, purtător de cuvânt al Spitalului Sf. Maria din Iași, a anunțat că a fost declanșată o anchetă internă.

„Copilul s-a prezentat în data de 5 martie, în Serviciul de Primiri Urgente, cu impotenţă funcţională la nivelul membrului inferior drept, asociată cu o simptomatologie discretă respiratorie. A fost evaluat de către medicul din UPU, de către medicul ortoped, i s-a recoltat sânge şi efectuat radiografie de bazin. A plecat la domiciliu cu recomandările terapeutice şi necesitatea revenirii pentru reevaluare în data de 9 martie sau în urgente dacă simptomatologia o impune.

În data de 7 martie pacientul este adus în stop cardio respirator, neresponsiv la manevrele de resuscitare. La nivelul spitalului s-a demarat o anchetă internă. Răspunsul va fi comunicat”, a transmis dr. Gabriela Ghiga.