B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei

„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 16:22
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ce spune mama bebelușului care a murit
  2. „Copilul nu avea niciun motiv să moară”
  3. Spitalul anunță anchetă internă

E anchetă internă la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după moartea unui bebeluș de un an și nouă luni. Mama lui acuză medicii că nu l-au internat joia trecută, când ea l-a dus la spital, iar în zilele următoare starea lui s-a agravat. Sâmbătă, bebelușul a fost dus cu elicopterul SMURD la aceeași unitate medicală, unde a decedat.

Ce spune mama bebelușului care a murit

Mioara Tudorache, din comuna Țibana, spune că joia trecută a mers cu băiatul la spital. Copilului i s-au făcuta analize și o perfuzie, dar nu a fost internat, ci a primit doar recomandarea să revină sâmbătă la control, acuză femeia.

„Am fost, joi, 5 martie 2026, la Spitalul pentru Copii «Sf. Maria» din Iași, pentru că copilul avea febră. Medicul i-a făcut o analiză la picior și la mână, i-au făcut o perfuzie și a spus că el merge bine, nu are nimic, se elimină răceala. Și mi-a dat drumul acasă. Sâmbătă, pe 7 martie, când am venit înapoi la spital, era inconștient. L-au adus cu elicopterul SMURD, avea febră.

Când am ajuns și eu la spital, mi-au spus medicii să mai stau, că și-a revenit copilul meu și să mai stau 30 de minute, că o să mă interneze cu el. Dar nu a durat jumătate de oră, a durat mai puțin. Și mi-au spus că a decedat. Copilul meu avea 1 an și 9 luni. Noi suntem din comuna Țibana. Acum este la IML. Medicii nu trebuiau să îi dea drumul acasă. Analizele nu i-au ieșit bine și trebuia să îl țină în spital. El a făcut febră, nu a avut pneumonie. (…)

Vreau să răspundă cei care sunt vinovați, că dacă îl țineau în spital, copilul meu nu murea. Mi-au omorât copilul. El nu murea dacă îl țineau în spital. Copilul meu trăia dacă atunci, joi, pe data 5 martie 2026, de când am venit eu cu el la spital, îl internau. Eu nu am semnat nimic, că nu vreau internare. La Urgențe, am fost cu el”, a povestit Mioara Tudorache, pentru BZI.

„Copilul nu avea niciun motiv să moară”

Georgiana Buchilă (25 de ani), sora băiețelului decedat, acuză medicii că au lăsat-o pe mamă și pe copil să plece, deși acesta avea febră. Mai mult, starea băiatului s-a agravat după ce a primit perfuzia în spital.

„Copilul nu avea niciun motiv să moară. Vrem o explicație, de ce au trimis acasă un copil de 1 an și 9 luni cu febră? De ce nu i-au făcut nimic? Elicopterul SMURD, când a venit, l-a luat pe fratele meu ca și leșinat, nu era mort. El încă era în viață când a fost luat. Când a ajuns la spital, a intrat în convulsie, iar medicii i-au spus mamei să rămână la spital, pentru că o să o interneze cu el. Trebuia să merg la ea, la spital, dar m-a sunat mama și mi-a spus că a murit, că a făcut iar convulsie. Nu au făcut nimic medicii, l-au trimis, de joi (n.r. – 5 martie 2026), acasă cu febră în el”, a spus Georgiana Buchilă, pentru BZI.

Spitalul anunță anchetă internă

Dr. Gabriela Ghiga, purtător de cuvânt al Spitalului Sf. Maria din Iași, a anunțat că a fost declanșată o anchetă internă.

„Copilul s-a prezentat în data de 5 martie, în Serviciul de Primiri Urgente, cu impotenţă funcţională la nivelul membrului inferior drept, asociată cu o simptomatologie discretă respiratorie. A fost evaluat de către medicul din UPU, de către medicul ortoped, i s-a recoltat sânge şi efectuat radiografie de bazin. A plecat la domiciliu cu recomandările terapeutice şi necesitatea revenirii pentru reevaluare în data de 9 martie sau în urgente dacă simptomatologia o impune.

În data de 7 martie pacientul este adus în stop cardio respirator, neresponsiv la manevrele de resuscitare. La nivelul spitalului s-a demarat o anchetă internă. Răspunsul va fi comunicat”, a transmis dr. Gabriela Ghiga.

Tags:
Citește și...
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Eveniment
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Eveniment
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Eveniment
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
Eveniment
Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Eveniment
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Eveniment
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Eveniment
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
Eveniment
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Eveniment
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Eveniment
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Ultima oră
16:13 - Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
16:09 - Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
16:03 - Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
16:00 - Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
15:59 - Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
15:39 - Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
15:36 - Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
15:35 - UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
15:30 - Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
15:21 - Volodimir Zelenski, încă o vizită în România. De ce vine președintele Ucrainei în București