B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile

Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile

Adrian Teampău
10 mart. 2026, 15:36
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Poliția Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Mașină de poliție răsturnată pe DN 2
  2. Doi polițiști au fost implicați într-un alt accident

O mașină de poliție s-a răsturnat după ce a fost implicată într-o coliziune cu un alt vehicul, pe DN 2 (E85), în Vrancea. În urma impactului, un elev polițist, aflat în practică, a fost rănit ușor.

Mașină de poliție răsturnată pe DN 2

Un elev al școlii de poliție, în vârstă de 22 de an,  aflat în practică a fost rănit uşor după ce mașina de poliție în care se afla s-a răsturnat pe în afara șoselei. Este vorba despre un accident rutier care s-a petrecut pe DN 2, pe raza unei localități din județul Vrancea. Potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea autospeciala, aflată în misiune, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul.

„În accident au fost implicate un autoturism condus de o femeie de 52 de ani, din comuna Păuneşti, şi o autospecială de poliţie în care se aflau doi poliţişti şi un elev de 22 de ani, aflat în practică. În urma evenimentului rutier, elevul a fost rănit uşor, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea.

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe raza comunei Rugineşti, în apropiere de municipiul Adjud. Ambele autovehicule se deplasau spre Focşani, iar la un moment dat autoturismul condus de șoferiță a virat la stânga. Mașina a intrat în coliziune cu autospeciala de poliție pe care a răsturnat-o în afara șoselei.

Ambii şoferi au fost testaţi alcoolscop, rezultatul fiind negativ. Chiar și așa, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă.

Doi polițiști au fost implicați într-un alt accident

Un accident similar a avut loc zilele trecute, pe 5 martie, pe raza localității Călugăreni, în județul Giurgiu. Doi agenţi de poliţie fost transportaţi la spital după ce autospeciala cu care se deplasau a fost implicată într-un accident rutier. Mașina de poliție, care circula cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, a fost acroșată de un alt autovehicul și aruncată de pe șosea.

„În această seară, pe DN 5, Giurgiu-Bucureşti, în afara localităţii Călugăreni, pe sensul de mers către Bucureşti, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea a două persoane. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 31 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism, în afara localităţii Călugăreni, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, a acroşat o autospecială de poliţie, aflată în mers, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune”, se arată într-un comunicat de presă emis de IPJ Giurgiu.

Potrivit sursei citate, echipajul de poliție circula regulamentar și a făcut semn conducătorului auto să oprească. Acesta nu a respectat indicațiile pe care le-a primit și așa s-a ajuns la accident. Polițiștii au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Tags:
Citește și...
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Eveniment
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Eveniment
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Eveniment
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
Eveniment
Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Eveniment
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Eveniment
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Eveniment
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
Eveniment
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Eveniment
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Eveniment
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Ultima oră
16:25 - Premierul Ilie Bolojan intră în război cu Avocatul Poporului. Șeful Guvernului merge la CCR. Acuzații directe pentru Renate Weber
16:22 - „Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
16:13 - Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
16:09 - Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
16:03 - Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
16:00 - Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
15:59 - Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
15:39 - Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
15:35 - UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
15:30 - Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților