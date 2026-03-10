O companie aeriană de renume din Statele Unite a decis să ia măsuri radicale împotriva care tulbură liniștea celorlalți călători. United Airlines introduce o clauză care permite debarcarea persoanelor care ascultă muzică sau urmăresc videoclipuri fără a folosi căști.

Ce pățesc pasagerii care încalcă regulile stabilite de această companie aeriană?

La finalul lunii trecute, operatorul american a modificat regulamentul oficial, stabilind sancțiuni clare pentru cei care refuză să folosească să respecte. Consecințele pot fi extrem de severe, deoarece firma își rezervă dreptul de a refuza transportul , fie temporar, fie permanent , oricărei persoane care încalcă termenii contractului. Deși echipajul poate oferi căști gratuite, acestea au mufă de 3,5 mm, fiind adesea inutile pentru posesorii de telefoane moderne care nu mai dispun de acest port, scrie .

Ce alte cerințe impune compania

Măsura luată de United Airlines face parte dintr-un set mai mare de reguli, care vizează comportamentul acceptabil în timpul zborului. În timp ce unele aeroporturi au făcut glume pe internet despre interzicerea pijamalelor, alte companii aeriene au transformat decența în regulă obligatorie. De exemplu, operatorul Spirit Airlines a impus restricții stricte încă din ianuarie 2025, vizând inclusiv tatuajele sau articolele vestimentare care pot fi considerate jignitoare de către ceilalți pasageri.

Ce alte restricții vestimentare pot întâlni pasagerii în timpul zborurilor

Regulile de conduită nu se opresc doar la zgomotul produs de dispozitivele electronice, ci vizează și aspectul vizual al călătorilor. Anumite companii interzic explicit accesul persoanelor care poartă haine transparente sau care expun părți intime ale corpului. Această regulă ce ține de decență, este tot mai prezentă în contractele de transport ale operatorilor aerieni, care vor să evite conflictele între pasageri.

În ultimii ani, echipajele de cabină s-au confruntat tot mai des cu situații pornite de la zgomotul excesiv sau de la nerespectarea normelor de bun simț. Introducerea acestor clauze specifice în contractul de transport ajută personalului de zbor să acționeze rapid pe bază legală.