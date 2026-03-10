Laurette reușește să meargă, în sfârșit, după luni întregi în care a fost imobilizată la pat. Ea a avut probleme mari la un picior, din cauza unei operații suferite în 2019 de mărire a fesierilor cu substanța Aquafilling. După ultima operație suferită la Spitalul de Urgență Floreasca, vedeta se simte bine. Amintim că probleme de sănătate din cauza aceluiași tip de intervenție estetică.

Laurette, fericită că poate să meargă din nou

„Acum sunt în sfârșit bine! După luni în care am suferit foarte mult, după luni în care, timp de șase luni, am trecut prin operație după operație, tratamente și multă incertitudine, totul din cauza unei infecții provocate de substanța Aquafilling, pe care mi-am injectat-o în urmă cu șapte ani, mai exact în 2019.

Această substanță mi-a provocat complicații severe și, în cazul meu, a migrat în picior, provocând infecții grave și luni întregi de suferință.

Au fost luni în care am fost imobilizată complet la pat, luni în care nu am putut să merg absolut deloc. Am stat pe patul de spital, sub tratamente, iar uneori medicii se uitau la mine și nu știau exact ce soluție să găsească pentru a mă ajuta. Au fost momente grele, de durere și de incertitudine, în care nu știam dacă voi mai putea merge vreodată”, a transmis Laurette.

Ea a mulțumit apoi cadrelor medicale care au ajutat-o: „Datorită lor, astăzi pot spune că am reușit din nou să merg”.

Laurette, sfat pentru femei: Puneți întotdeauna sănătatea pe primul loc

Laurette Attindehou a avut și un sfat pentru femei: „De aceea vreau să le spun fetelor: aveți multă grijă de voi. Informați-vă bine, documentați-vă înainte de orice intervenție și puneți întotdeauna sănătatea pe primul loc. Aveți grijă de corpul vostru și de viața voastră, pentru că sănătatea este cel mai prețios lucru pe care îl avem”.