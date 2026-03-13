Pentru a clarifica situația, specialiștii din domeniul creșterii păsărilor și producătorii au venit cu explicații. Aceștia au arătat cum apare, de fapt, culoarea galbenă și ce rol are alimentația păsărilor în acest proces. Controversa s-a amplificat după declarațiile făcute de . La acel moment, acesta ocupa funcția de președinte al Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor . El a sugerat că unele produse de pe piață ar putea fi „îngălbenite” pentru a atrage mai ușor cumpărătorii. „Există o vorbă care spune că umbli cu cioara vopsită. Dar iată că varianta modernă se referă la puiul de găină vopsit. Există operatori economici care își vopsesc aceste produse pentru a ne induce în eroare. Dar și aici se întâmplă o minune. Unii dintre pui sunt vopsiți prin hrănire, pentru ca vopseaua să pătrundă în țesut și să nu poată fi spălată. (…) Interesant este, și vă rog să citiți prospectul, că și ouăle capătă altă culoare odată ce este folosită mâncare amestecată cu produsele specifice păcălirii noastre”, a declarat acesta, notează cancan.ro.

În replică, reprezentanții au respins categoric ideea că puii ar fi vopsiți. Vicepreședintele instituției, Dănuț Păle , a explicat că nu este vorba despre vopsea, ci despre pigmenți proveniți din hrana păsărilor.

„Într-adevăr, se folosesc în reţetele furajere atât pigmenţi naturali pe care îi găsim în porumb şi în lucernă, dar şi dintre aceia sintetici care dau acea culoare galben, dar care au fost aprobaţi de autoritatea de reglementare şi sunt folosiţi în hrana păsărilor”, a spus Dănuț Păle.

De ce au unii pui pielea galbenă

Culoarea galbenă a pielii puiului nu este întâmplătoare și nici neapărat un semn că produsul este diferit din punct de vedere al siguranței alimentare. Potrivit profesorului universitar Marius Giorgi Usturoi, de la Facultatea de Zootehnie a Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad, apariția puiului galben pe piața din România este relativ recentă. Această tendință a fost influențată în mare măsură de preferințele consumatorilor. Mulți au început să asocieze culoarea galbenă cu ideea unui produs mai natural.

Specialistul explică faptul că există, în principal, două modalități prin care puiul poate avea pielea galbenă. Una dintre ele ține de rasă sau de tipul de pasăre folosit. Unele rase de pui cu creștere mai lentă au în mod natural această caracteristică. De regulă, aceste păsări sunt crescute în spații mai deschise, iar carnea lor conține mai puțină apă și o cantitate mai mare de substanță uscată.

În același timp, și producătorii din domeniu confirmă această explicație. Proprietarul unei ferme de pui de carne, susține că diferența dintre puiul cu pielea galbenă și cel cu pielea albă este dată în principal de alimentația păsărilor. Hrana poate influența pigmentarea pielii, ceea ce explică de ce unii pui ajung să aibă acea culoare galbenă apreciată de mulți consumatori, potrivit playtech.ro.