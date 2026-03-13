De ce au unii pui pielea galbenă
Culoarea galbenă a pielii puiului nu este întâmplătoare și nici neapărat un semn că produsul este diferit din punct de vedere al siguranței alimentare. Potrivit profesorului universitar Marius Giorgi Usturoi, de la Facultatea de Zootehnie a Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad, apariția puiului galben pe piața din România este relativ recentă. Această tendință a fost influențată în mare măsură de preferințele consumatorilor. Mulți au început să asocieze culoarea galbenă cu ideea unui produs mai natural.
Specialistul explică faptul că există, în principal, două modalități prin care puiul poate avea pielea galbenă. Una dintre ele ține de rasă sau de tipul de pasăre folosit. Unele rase de pui cu creștere mai lentă au în mod natural această caracteristică. De regulă, aceste păsări sunt crescute în spații mai deschise, iar carnea lor conține mai puțină apă și o cantitate mai mare de substanță uscată.
În același timp, și producătorii din domeniu confirmă această explicație. Proprietarul unei ferme de pui de carne, susține că diferența dintre puiul cu pielea galbenă și cel cu pielea albă este dată în principal de alimentația păsărilor. Hrana poate influența pigmentarea pielii, ceea ce explică de ce unii pui ajung să aibă acea culoare galbenă apreciată de mulți consumatori, potrivit playtech.ro.