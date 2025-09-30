Copii terorizați într-o creșă din Arad. Părinții au aflat ce comportament are personalul cu ajutorul unui microfon ascuns. Înregistrările au ajuns la autorități deja de patru luni, dar până acum n-au luat nicio măsură.

Cum erau copiii terorizați la creșă

Unul dintre băieței, care are 3 ani, a început să refuze să mai meargă la creșă. Mama lui a sesizat schimbările de comportament și, când l-a întrebat ce are, copilul n-a putut spune decât „doamna-doamna mi-a dat na-na”. Femeia le-a confruntat pe educatoare, care au spus că băiatul minte și oricum „el nici nu știe să vorbească”.

Dar mama nu s-a dat bătută și a montat un microfon în hăinuțele băiatului. Așa a aflat cum se comportă personalul creșei cu copiii.

„Deci dacă faceți *** pe voi, afară zburați la lup și la poliție. Dacă te *** pe tine ***, ferească-te Dumnezeu, iau *** ăla și te fac pe cap, pe față, ți-l bag pe gură, tot te fac de ***. Ai înțeles?”, se aude vocea unei educatoare.

În altă înregistrare, tot ea zbiară la un copil: „Dacă faci pe tine, aceeași soartă: mănânci ciocolată maro”.

Și asistența medicală se aude la un moment dat: „Aha! I-am *** una în cap cu bluza și cred că l-am lovit cu fermoarul”, iar educatoarea o aprobă: „Foarte bine!”.

Cum a reacționat personalul creșei la înregistrări

După ce părinții au demonstrat în fața conducerii creșei cu probele audio ce comportament are personalul, educatoarea și îngrijitoarea și-au dat demisia, dar asistenta medicală a rămas în funcție.

Familia a depus plângere la poliție, la Inspectoratul Școlar și la Direcția de Asistență Socială (DAS). Între timp, copilul a fost mutat la altă și primește consiliere. Acolo se simte foarte bine.

Ce spun autoritățile despre cazul acestor copii terorizați

În ciuda plângerilor formulate și din partea altor părinți, până acum nu s-au făcut nici măcar audieri în acest caz.

„Nu am nicio bază legală ca să pot să impun o suspendare a unui angajat dacă nu există probe în acest sens”, a declarat Oana Pârvulescu, director DAS Arad, pentru .

Poliția a anunțat că a deschis un pentru , iar Inspectoratul Școlar a transmis că, în funcție de verdictul instanței, persoanele implicate ar putea fi excluse din învățământ.