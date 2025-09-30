Copii terorizați într-o creșă din Arad. Părinții au aflat ce comportament are personalul cu ajutorul unui microfon ascuns. Înregistrările au ajuns la autorități deja de patru luni, dar până acum n-au luat nicio măsură.
Unul dintre băieței, care are 3 ani, a început să refuze să mai meargă la creșă. Mama lui a sesizat schimbările de comportament și, când l-a întrebat ce are, copilul n-a putut spune decât „doamna-doamna mi-a dat na-na”. Femeia le-a confruntat pe educatoare, care au spus că băiatul minte și oricum „el nici nu știe să vorbească”.
Dar mama nu s-a dat bătută și a montat un microfon în hăinuțele băiatului. Așa a aflat cum se comportă personalul creșei cu copiii.
„Deci dacă faceți *** pe voi, afară zburați la lup și la poliție. Dacă te *** pe tine ***, ferească-te Dumnezeu, iau *** ăla și te fac pe cap, pe față, ți-l bag pe gură, tot te fac de ***. Ai înțeles?”, se aude vocea unei educatoare.
În altă înregistrare, tot ea zbiară la un copil: „Dacă faci pe tine, aceeași soartă: mănânci ciocolată maro”.
Și asistența medicală se aude la un moment dat: „Aha! I-am *** una în cap cu bluza și cred că l-am lovit cu fermoarul”, iar educatoarea o aprobă: „Foarte bine!”.
După ce părinții au demonstrat în fața conducerii creșei cu probele audio ce comportament are personalul, educatoarea și îngrijitoarea și-au dat demisia, dar asistenta medicală a rămas în funcție.
Familia a depus plângere la poliție, la Inspectoratul Școlar și la Direcția de Asistență Socială (DAS). Între timp, copilul a fost mutat la altă grădiniță și primește consiliere. Acolo se simte foarte bine.
În ciuda plângerilor formulate și din partea altor părinți, până acum nu s-au făcut nici măcar audieri în acest caz.
„Nu am nicio bază legală ca să pot să impun o suspendare a unui angajat dacă nu există probe în acest sens”, a declarat Oana Pârvulescu, director DAS Arad, pentru Observator.
Poliția a anunțat că a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, iar Inspectoratul Școlar a transmis că, în funcție de verdictul instanței, persoanele implicate ar putea fi excluse din învățământ.