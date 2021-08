Copii răniţi într-un parc din Craiova, după ce caruselul în care se aflau s-a rupt. „Acum aruncă vina pe noi. Ireal! Se încearcă muşamalizarea cazului”

Doi frați, o fetiță de trei ani și jumătate și un băiețel de un an, au fost răniți în Parcul Tineretului din Craiova după ce caruselul în care se aflau s-a rupt. Mama copiilor a povestit că ea a urcat în carusel pentru că administratorul i-a spus că poate face acest lucru. Administratorul, în schimb, o contrazice și spune că a avertizat-o pe femeie să nu se urce. Copiii au ajuns la spital pentru îngrijiri, dar nu au fost internați. Părinții, cadre medicale, sunt hotărâți să nu lase lucrurile așa.

Copii răniți în Parcul Tineretului din Craiova

„Când a văzut caruselul, fetiţa a cerut să se plimbe. A vrut să se dea şi frăţiorul mai mic. Eu i-am spus că nu se poate, că nu are voie, dar administratorul a venit la mine şi mi-a zis că pot să urc eu cu copiii, că nu e nicio problemă, figurinele respective ţin o greutate de 200 de kilograme”, a spus mama copiilor, citată de Adevărul.

Femeia a și plătit 10 lei în plus ca să poată urca în carusel împreună cu copiii.

„Am auzit la un moment dat un zgomot, ca şi cum ceva s-a rupt. Nu am mai avut timp să fac nimic. Macheta s-a rupt, ne-am răsturnat, fetiţa a căzut peste băieţel, mânuţa lui a fost prinsă sub figurină şi a fost târât cu faţa pe acea tablă zincată până când caruselul s-a oprit”, a continuat ea.

Tatăl a reuşit sa-i scoată mâna copilului. Între timp, martorii au sunat la 112.

„Din fericire, leziunile nu au fost extrem de grave. Dar băieţelul are faţa tumefiată şi îl doare foarte rău mânuţa. Vom scoate certificat medico-legal şi suntem hotăraţi sa nu lăsăm aşa lucrurile”, a declarat Lucian Baluţă, tatăl copiilor.

Minorii nu au rămas internați.

Polițiștii au deschis o anchetă. Administratorul caruselului s-a apărat spunând că a avertizat-o pe femeie să nu urce în carusel.

Părinţii, în schimb, spun că acesta minte şi încearcă să se spele pe mâini.

„Acum, aruncă vina pe noi. Ireal. Dacă domnul administrator nu a fost de acord, de ce a pornit aparatul? Putea să mă ia de mână şi să mă dea jos, dacă mă împotriveam putea sa cheme poliţia. Lucrurile nu au stat deloc aşa. E clar ca aceste aparate pun in pericol viaţa copiilor noştri, iar acum se încearcă muşamalizarea cazului. Am depus plângere şi cerem să se ia măsuri urgente pentru ca să nu păţească şi alte familii ce am păţit noi”, a spus mama celor doi copii.