Copil de 3 ani găsit mort într-un canal în Mărășești. El a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul dă vina pe birocrație. Ce spune familia victimei

Copil de 3 ani găsit mort într-un canal în Mărășești. El a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul dă vina pe birocrație. Ce spune familia victimei

Traian Avarvarei
05 oct. 2025, 16:39
Copil de 3 ani găsit mort într-un canal în Mărășești. El a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul dă vina pe birocrație. Ce spune familia victimei
Copil de 3 ani găsit mort într-un canal, după ce a fost atacat de câinii fără stăpân. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Ce spune familia copilului mort într-un mod atât de tragic
  2. Ce spune primarul din Mărășești despre strângerea câinilor fără stăpân

Copil de 3 ani găsit mort într-un canal. Tragedia a avut loc în orașul Mărășești, județul Vrancea, într-o zonă abandonată unde oamenii de obicei aruncă gunoiul. Expertiza medico-legală a arătat că băiatul a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul din localitate dă vina pe birocrație. De asemenea, mai spune că unii dintre câinii care umblă pe străzi sunt lăsați liberi chiar de localnici.

Ce spune familia copilului mort într-un mod atât de tragic

Trupul său mutilat a fost găsit de un vecin care mergea să ducă gunoiul în zona respectivă.

„A trecut copilul încolo și l-au apucat câinii. Când s-a dus vecinul cu roaba de gunoi să o ducă, cică ia uite, un copil mort aici. Erau 20-30 de câini”, a afirmat un vecin.

Părinţii au susținut că băiatul s-ar fi furişat afară din curte, fără ca ei să îşi dea seama.

„Când am venit am văzut copilul mâncat. E însărcinată şi mai are un copil la mine, are 1 an, eu iau tot asupra mea. Este fata mea, eu am grijă de ea, am grijă de copii, sunt şi ei aşa cum sunt, amărâţi, necăjiţi”, a spus Marcela Costache, bunica micuțului, pentru Observator News.

Ce spune primarul din Mărășești despre strângerea câinilor fără stăpân

Primarul din Mărășești, Adrian Toderașc, a declarat că într-o săptămână au fost adunați de pe străzi 67 de câini fără stăpân. El a mai afirmat că din iulie și până în septembrie primăria nu a avut un contract cu o firmă specializată care să adune câinii de pe străzi: „A fost procedura de licitație, contractul scos din nou, cum este birocrația la noi, că toate durează cu termene cu 30 de zile”.

„Ceea ce ține de primărie consider că a fost făcut corect și la timp. Mâine, la prima oră, am vorbit cu firma respectivă să vină cu mai multe echipaje și să vedem câți putem să luăm de acolo. Până atunci am avut contract cu o firmă de la Bârlad, care tot la fel, de la începutul anului și până când am reziliat contractul cu dumnealor, au luat în jur de 350 de câini”, a mai declarat Toderașc, pentru Digi24.

El a mai afirmat pentru Observator News că mulţi dintre câinii care umblă pe străzi sunt lăsaţi liberi chiar de localnici: „Am stabilit că în perioada următoare să strângem mai mulți din zona respectivă și totodată să încercăm și o microcipare a celor care rămân pentru că acolo în zonă mulți sunt câini ai oamenilor care locuiesc în zonă și fiind o zonă mai cu probleme să zic aşa și ridicatul câinilor de acolo e destul de dificil. Se poate face doar în prezența poliției”.

