„Să-i spuneți lu' aia de mate că o iubesc!". Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică

„Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică

Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 19:31
„Să-i spuneți lu' aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
Sursa foto: Captură video - Antena 3 CNN
Un copil de 12 ani a furat mașina bunicii și a plecat din localitatea Tisău, judetul Buzău, încercând să ajungă în orașul Bușteni din Prahova, unde locuieşte tatăl său. El a fost prins la volan de polițiști, pe raza localităţii Comarnic. Mama lui sunase anterior la 112.

Copil prins la volan

Incidentul a avut loc pe 27 ianuarie, aproape de miezul nopții. Agenții din Prahova de la Rutieră au oprit autoturismul pentru un control, după ce s-a anunțat că mașina a fost furată. Apelul la 112 fusese dat chiar de mama băiatului. Polițiștii l-au găsit pe copil la volan.

Minorul a ajuns întâi la sediul poliției, de unde a fost preluat de reprezentanții legali, informează Antena 3 CNN.

Copilul s-a filmat la volan și a trimis clipul colegilor

Cât s-a aflat la volan, băiatul de 12 ani s-a filmat și a trimis clipul colegilor de clasă.

„Mă duc la Bușteni. Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”, a spus el în filmare.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. De asemenea, a fost sesizată Protecția Copilului.

