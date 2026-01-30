B1 Inregistrari!
Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii" în Serie A! Românul face spectacol cu Inter

Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter

30 ian. 2026
Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
Cuprins
  1. Ce stă în spatele formei impresionante a lui Inter
  2. Ce urmează pentru Inter după o lună de vis

Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă pe banca lui Inter, iar rezultatele nu au trecut neobservate. Tehnicianul român a fost desemnat „Antrenorul lunii” în Serie A pentru luna ianuarie.

Ce stă în spatele formei impresionante a lui Inter

Performanțele din ultimele săptămâni vorbesc de la sine. Inter continuă să domine în Serie A, iar succesul este strâns legat de munca lui Cristi Chivu. După ce a cucerit același trofeu și în decembrie, tehnicianul român a fost din nou recompensat.

La 45 de ani, Cristi Chivu a reușit să mențină gruparea milaneză pe primul loc în clasament, cu 52 de puncte după 22 de etape, notează sport.ro. În plus, parcursul echipei din luna ianuarie a fost aproape perfect, confirmând forma excelentă traversată de Inter.

Pe arena „Stadio Giuseppe Meazza”, Inter a obținut cinci victorii clare în fața formațiilor Bologna, Parma, Lecce, Udinese și Pisa. Singurul rezultat mai puțin reușit a fost remiza cu Napoli.

Ce urmează pentru Inter după o lună de vis

Distincția acordată lui Cristi Chivu a fost decisă de un juriu format din directori ai presei sportive. Aceștia au analizat atent nivelul tehnic, calitatea jocului și respectarea principiilor de fair-play. Iar cifrele confirmă pe deplin verdictul. Inter are cel mai bun atac din Serie A, cu 15 goluri marcate în luna ianuarie și doar cinci primite.

Sub comanda românului, echipa arată solid, matur și extrem de eficientă în fața porții. Cu un contract valabil până în vara lui 2027, Chivu privește deja spre următoarea provocare. Liderul campionatului se va deplasa pe terenul celor de la Cremonese, pe 1 februarie, într-un duel în care tehnicianul va încerca să își consolideze poziția în fruntea clasamentului și să prelungească seria rezultatelor excelente.

