B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”

Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”

Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 22:29
Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus băiatul de 13 ani despre uciderea lui Mario
  2. Ceilalți doi minori vor să rămână în arest

Copilul de 13 ani a povestit că a plănuit cu ceilalți doi minori uciderea lui Mario după luni întregi în care s-au hărțuit reciproc. Băiatul acesta a ajuns la Protecția Copilului, iar ceilalți doi minori sunt în arest preventiv. Aceștia din urmă au renunţat la cererea de eliberare, de frică să nu fie linșați de vecinii furioși.

Ce a spus băiatul de 13 ani despre uciderea lui Mario

Băiatul de 13 ani a fost dus într-o locaţie a Protecţiei Copilului, iar părinţii au fost decăzuţi din drepturi temporar, după ce au refuzat să colaboreze cu autorităţile.

Înainte să ajungă în grija statului, el i-a spus bunicii cum a pus la cale asasinarea lui Mario. Se certase cu el în vară și de atunci s-au tot hărțuit și chiar ar fi ajuns la bătaie.

„Mi-a zis în felul următor, zice: ”Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea“. Zic: ”şi nu ai fost să-i zici la mama lui?”. ”Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură”.

Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: ”Hai să-l omorâm!“. Atunci a fost de acord şi nepotul meu”, a povestit bunica băiatului de 13 ani, potrivit Observator News.

Ceilalți doi minori vor să rămână în arest

Între timp, băieții de 15 ani s-au răzgândit şi nu mai vor în arest la domiciliu. Ei au renunţat la cererea de eliberare de teamă că ar putea să fie linşaţi de vecinii furioşi.

Tags:
Citește și...
A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit
Roșiile românești, mai scumpe ca niciodată. Prețuri de până la 100 de lei/kg în piețe
Eveniment
Roșiile românești, mai scumpe ca niciodată. Prețuri de până la 100 de lei/kg în piețe
„Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
Eveniment
„Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
Eveniment
Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
Eveniment
Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
Eveniment
Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
Eveniment
Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
Eveniment
Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
Eveniment
Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
Eveniment
DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
Ultima oră
23:03 - Macaulay Culkin, mesaj emoționant la moartea mamei sale din „Singur Acasă”, Catherine O’Hara: „Ne vedem mai târziu” (FOTO)
22:53 - Schimbarea începe din farfurie! Vedetele care au renunțat la zahăr și au ales un stil de viață sănătos: „Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”
22:16 - A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit
21:58 - Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
21:54 - Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
21:23 - Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
21:22 - Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
21:05 - Clasamentul mărcilor auto în România în 2025: datele care conturează piața
20:47 - Preferințele șoferilor români. Care a fost cea mai cumpărată marcă de mașini în anul 2025
20:36 - Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)