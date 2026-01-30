Copilul de 13 ani a povestit că a plănuit cu ceilalți doi minori uciderea lui Mario după luni întregi în care s-au hărțuit reciproc. Băiatul acesta a ajuns la Protecția Copilului, iar ceilalți doi minori sunt în arest preventiv. Aceștia din urmă au renunţat la cererea de eliberare, de frică să nu fie linșați de vecinii furioși.

Ce a spus băiatul de 13 ani despre uciderea lui Mario

Băiatul de 13 ani într-o locaţie a Protecţiei Copilului, iar părinţii au fost decăzuţi din drepturi temporar, după ce au refuzat să colaboreze cu autorităţile.

Înainte să ajungă în grija statului, el i-a spus bunicii cum asasinarea lui Mario. Se certase cu el în vară și de atunci s-au tot hărțuit și chiar ar fi ajuns la bătaie.

„Mi-a zis în felul următor, zice: ”Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea“. Zic: ”şi nu ai fost să-i zici la mama lui?”. ”Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură”.

Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: ”Hai să-l omorâm!“. Atunci a fost de acord şi nepotul meu”, a povestit bunica băiatului de 13 ani, potrivit

Ceilalți doi minori vor să rămână în arest

Între timp, băieții de 15 ani s-au răzgândit şi nu mai vor în arest la domiciliu. Ei au renunţat la cererea de eliberare de teamă că ar putea să fie linşaţi de vecinii furioşi.