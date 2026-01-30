B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Hunedoara: 2 polițiști au salvat la limită un bărbat care se spânzurase. Cum au intervenit (FOTO)

Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 23:56
Sursa foto: Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara/ Facebook
Cuprins
  1. Cum a fost salvat bărbatul
  2. Recomandări preventive în caz de tentativă de suicid

Doi polițiști din Hunedoara au salvat în ultima clipă viața unui bărbat de 45 de ani, care se spânzurase cu o funie de o grindă. Chiar bărbatul sunase la 112, dar, fiind în această stare, nu a putut vorbi cu operatorul. Imediat a apărut suspiciunea unei tentative de suicid.

Cum a fost salvat bărbatul

Cei doi polițiști au plecat spre casa bărbatului din localitatea Ghelari, locul indicat de operatorul 112, străbătând peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric.

„Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au pătruns în curtea imobilului, unde l-au găsit pe apelant, un bărbat de 45 de ani, spânzurat cu o funie de o grindă. Fără ezitare, poliţiştii au tăiat funia, l-au aşezat la sol şi au constatat că acesta prezenta semne vitale, însă nu coopera. Cu calm şi profesionalism, l-au poziţionat în poziţie laterală de siguranţă, prevenind astfel riscul de înec. La faţa locului a sosit şi un echipaj de ambulanţă, care l-a transportat pe bărbat la UPU Hunedoara pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a explicat IPJ Hunedoara.

Bărbatul devenise atât de disperat deoarece locuia singur şi avea dificultăţi familiale, situaţie cunoscută poliţiştilor.

Recomandări preventive în caz de tentativă de suicid

În acest context, polițiștii hunedoreni au făcut o serie de recomandări preventive în cazurile de tentativă de suicid:

  • Fiți atenți la semnele de alarmă: izolare, schimbări bruște de comportament, mesaje de adio.
  • Vorbiți deschis cu cei aflați în dificultate și încurajați-i să ceară ajutor.
  • În situații de urgență, apelați imediat 112.
  • Sprijinul familiei, al prietenilor și al specialiștilor poate salva vieți.
Tags:
