Acasa » Monden » Mihai Trăistariu a surprins din nou după ce s-a tuns singur. Artistul a cerut părerea fanilor: „Zici că-s maică-mea” (FOTO)

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 23:40
Sursă Foto: Facebook - Mihai Trăistariu
Cuprins
  1. Cum arată artistul după ce s-a tuns singur
  2. Îl avantajează noua „ciupercuță” sau ar trebui să mai scurteze din păr
  3. Ce au spus oamenii despre noul look

Mihai Trăistariu a surprins din nou publicul cu o schimbare radicală de look. Artistul a decis să ia foarfeca în propriile mâini și s-a tuns singur. Rezultatul este, spune el, unul neașteptat de reușit. Ba chiar a glumit că, după această transformare, a început să semene izbitor cu mama sa.

Din păcate pentru cântăreț, reacțiile din mediul online nu au fost pe măsura entuziasmului său. Fanii nu s-au arătat prea impresionați de schimbare.

Cum arată artistul după ce s-a tuns singur

Cu emoții mari înainte de selecția națională pentru Eurovision Song Contest, Mihai Trăistariu intră în competiție cu piesa Infinity și cu un look complet schimbat. În paralel cu pregătirile muzicale, artistul a decis să renunțe la părul lung și s-a tuns singur. A făcut asta de mai multe ori chiar, pentru că nu mai reușea să-l aranjeze în niciun fel.

A glumit că a revenit „la setările din fabrică” și și-a botezat noua frizură „Electric”. Totodată, a recunoscut că părul lui este, de fapt, extrem de creț.

Trăistariu spune în postarea sa de pe Facebook că varianta scurtă îl întinerește, îi acoperă fruntea lată și îi schimbă complet aerul. Totuși, încă testează styling-uri și nu exclude o vizită la frizer dacă nu se obișnuiește.

Până pe 2 februarie vrea să ia o decizie finală și, ca de obicei, le-a cerut fanilor verdictul: „Voi… ce ziceți? E mai ok așa scurt?”

Îl avantajează noua „ciupercuță” sau ar trebui să mai scurteze din păr

Artistul a dezvăluit că, după tunsoare, și-a spălat părul și l-a lăsat să se usuce de la sine, fără să-l pieptene sau să-l șteargă cu prosopul. Abia atunci buclele naturale au ieșit la suprafață, surprinzându-l chiar și pe el.

„V-am zis că sunt creț ca oile, da ?
Na !
Zici că-s maică-mea amu’.
Totuși…
Dacă mi-l dau cu spumă și cu fixativ… arată bine”, a scris cântărețul pe Facebook.
A botezat noua variantă „Ciupercă” (sau „ciupercuța ciup”) și le-a cerut sincer părerea urmăritorilor: „Ce părere aveți ? Îl tund mai scurt sau îl las așa?!”

Ce au spus oamenii despre noul look

Fotografia postată de Mihai Trăistariu a stârnit rapid un val de reacții în mediul online, iar părerile au fost împărțite. Unii au fost duri și direcți, spunând că exagerează și că ar trebui „să se comporte conform vârstei”. Alții, în schimb, l-au tachinat că, din greșeală, „s-a întinerit vreo 20 de ani”.

Au existat și voci care l-au încurajat, spunând că este un bărbat frumos, că îi stă bine, dar că ar trebui să renunțe la filtre și să-și poarte anii cu mândrie. Alți fani l-au sfătuit să lase frizura așa o perioadă. Apoi să mai experimenteze, amintindu-i că este artist și că are libertatea să încerce mai multe look-uri.

