Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România

Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 19:23
Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă, de fapt, o înmormântare simplă în 2026
  2. Ce buget presupune o înmormântare premium în România
  3. De ce aleg tot mai multe familii incinerarea în 2026

Anul 2026 aduce noi scumpiri în domeniul serviciilor funerare. Înmormântările se transformă astfel într-o povară financiară tot mai greu de dus pentru multe familii. De la pachetele de bază până la serviciile premium, costurile au crescut semnificativ. Diferențele dintre opțiuni sunt tot mai evidente. Într-un context deja marcat de durere, rudele sunt nevoite să facă față unor cheltuieli considerabile.

O analiză a pieței realizată de Gândul arată clar că, în ciuda diversității ofertelor, incinerarea rămâne varianta cea mai accesibilă. Din punct de vedere financiar, aceasta este opțiunea cea mai avantajoasă.

Cât costă, de fapt, o înmormântare simplă în 2026

Prețul final al unei înmormântări depinde de mai mulți factori. Contează orașul, firma de servicii funerare aleasă și tipul ceremoniei. Chiar și așa, piața oferă câteva repere clare care conturează un buget mediu pentru anul 2026. Familiile care optează pentru o variantă minimalistă, fără servicii extra sau elemente decorative, trebuie să scoată din buzunar sume importante. Costurile pornesc de la cel puțin câteva mii de lei.

Așa-numitele pachete economice acoperă strictul necesar pentru desfășurarea ceremoniei. Prețurile pornesc, în general, de la 4.000 de lei și pot ajunge până la aproximativ 5.500 de lei.  În acest preț sunt incluse, de regulă, un sicriu din lemn de esență moale, o cruce simplă și transportul defunctului la capelă sau biserică. De asemenea, sunt acoperite actele obligatorii și produsele rituale de bază. Lipsesc însă orice servicii suplimentare, aranjamente florale sau detalii care țin de personalizarea ceremoniei.

Cei mai mulți români aleg varianta de mijloc. Pachetul standard, considerat un compromis rezonabil între preț și serviciile oferite. În 2026, costurile pentru acest tip de pachet pornesc de la aproximativ 6.500 de lei. Sumele pot urca până la 9.000 de lei, în funcție de firmă și de oraș. Oferta este mai generoasă decât în cazul pachetelor economice și include un sicriu complet echipat, precum și transportul defunctului atât la biserică, cât și la cimitir. În pachet sunt prevăzute și pachete alimentare pentru pomeni, de regulă pentru 10–12 persoane. Unele pachete mai includ aranjamente florale simple sau servicii logistice suplimentare. Acestea au rolul de a ușura organizarea ceremoniei pentru familie.

Ce buget presupune o înmormântare premium în România

Atunci când familiile aleg o ceremonie elaborată, cu servicii personalizate și elemente considerate de lux, cheltuielile cresc rapid. Pachetele premium pornesc de la aproximativ 10.000 de lei și pot depăși pragul de 22.000 de lei, în funcție de dorințe și opțiuni.

În preț intră, de regulă, sicrie din lemn masiv, precum stejarul sau fagul, alături de aranjamente florale complexe și catering extins pentru pomenire. De asemenea, sunt incluse transportul special sau limuzina funerară, precum și coordonarea completă a ceremoniei.

Presiunea financiară îi determină pe tot mai mulți români să se orienteze spre incinerare. Aceasta este considerată o alternativă mai accesibilă față de înmormântarea tradițională. În 2026, costurile pentru această procedură rămân mai scăzute, iar organizarea este, de regulă, mai simplă.

Un pachet complet de incinerare se situează între 6.000 și 7.500 de lei. În acest preț sunt incluse sicriul de tranzit, urna funerară, taxa crematoriului și transportul. Chiar și cu servicii adiționale, această opțiune continuă să fie, în majoritatea cazurilor, mai puțin costisitoare pentru familii.

