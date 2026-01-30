Schimbarea începe din farfurie! Tot mai multe persoane publice demonstrează că un nu este doar un trend, ci o alegere conștientă. În ultimii ani, zahărul rafinat a fost scos din alimentația zilnică și înlocuit cu variante naturale, precum mierea sau fructele. Specialiștii l-au catalogat drept unul dintre cei mai periculoși „inamici” ai organismului.

Printre vedetele care au renunțat complet la dulciurile clasice se numără Răzvan Simion, Paula Seling și Daniela Gyorfi. Stela Enache, Gheorghe Turda și Dorel Vișan completează lista celor care au ales un stil de viață mai sănătos.

Ce i-a determinat pe Răzvan Simion și Paula Seling să spună adio zahărului

Motivația din spatele renunțării la zahăr vine, în cazul multor vedete, din dorința de a se simți mai bine. Pentru Răzvan Simion, decizia a fost una radicală. Acesta a renunțat brusc la , după ce ajunsese să consume zahăr de dimineață până seara. Invitat în podcastul lui Teo Trandafir, prezentatorul TV a recunoscut că sevrajul provocat de zahăr a fost chiar mai greu decât cel de la țigări.

„Mâncam dulce, din sculare-n culcare, uneori chiar și-n somn. Exact cum m-am lăsat de fumat, de azi pe mâine, și de toate chestiile care ar putea să-mi facă rău, m-am lăsat și de zahăr. De mâine nu mai mănânc zahăr, să văd ce se întâmplă. Sevrajul a fost mai tare decât la țigări.

E pe modelul am doi drăcușori și pe umeri și unul zice „mănâncă savarina aia’ și celălalt „n-auzi ce a zis ăsta, să mănânci?’. E greu. Asta cu zahărul mi-a fost cel mai greu”, a spus Răzvan Simion.

De cealaltă parte, Paula Seling a ales un drum diferit încă de acum 15 ani, când a devenit vegană. Atunci a exclus complet zahărul din alimentație și l-a înlocuit cu fructe. Artista spune că schimbarea a venit după ce a urmărit documentare despre tratamentul aplicat animalelor

„Am văzut niște documentare, șocante, crude, filmate cu camera ascunsă. Nu-s vreo activistă, nu încerc să conving pe nimeni, este decizia mea. De unde iau proteinele: Din plantele cu frunze verzi, din spanac, în leguminoase, linte, fasole, năut. Sportul și alimentația aceasta mă fac să fiu super plină de energie la 41 de ani”, a declarat ea, pe .

Cum arată viața fără zahăr pentru Daniela Gyorfi și Stela Enache

Dorința de a se menține în formă și de a avea mai multă grijă de sănătate le-a împins atât pe Daniela Gyorfi, cât și pe Stela Enache să facă schimbări serioase în alimentație. Cântăreața spune că arma ei secretă este foamea controlată.

„Marele meu truc este foamea! Asta funcționează la mine, adică nu mai mănânc nimic, după ora 18.00, până la culcare mai beau câte un ceai, ca să mai potolesc foamea. Fac pauze între mese și de 16 ore, între cină și . Recunosc că mai scap la cartofi prăjiți, aici e mai greu să mă abțin, dar mă străduiesc să elimin din meniu tot ce îngrașă, adică zahărul, pastele, prăjelile, grăsimile. Fac însă și tratamente corporale, căci ajută foarte mult, mai ales după o vârstă”, a transmis artista pentru click.ro.

În schimb, Stela Enache mizează pe simplitate și disciplină. Aceasta a scos complet din meniu pâinea, dulciurile, zahărul și preparatele prăjite.

„Decât să mănânc o prăjitură mai bine mănânc un castravete murat. Acesta este secretul! Mă mai cuprind și unele haine din tinerețe, deși nu mai sunt ca la 18 ani, dar nu mă pot plânge, încă mă mențin. Trebuie însă să știi să și maschezi micile imperfecțiuni, pe care cu toate le avem. Să știți însă că nu am ținut niciodată cură de slăbire. Trebuie numai să ai grijă ce mănânci. Eu, de pildă, nu poftesc, nu sunt o mâncăcioasă, dar sunt și oameni cu care nu te mai poți înțelege dacă le este foame”, a precizat ea.

Ce îi motivează pe Dorel Vișan și Gheorghe Turda să evite complet zahărul

Alegerile simple, dar consecvente, par să fie cheia longevității pentru Dorel Vișan, celebru pentru rolul din Senatorul melcilor. La 88 de ani, actorul a scos definitiv zahărul din alimentație și îl înlocuiește cu miere.

„Eu nu mânânc zahăr, nu pun în ceai sau , ci miere. Iar dacă vreau ceva dulce am fructe confiate sau congelate. Eu locuiesc în căsuța mea de lângă Cluj, aici am o fermă, vara și toamna culeg roadele, pun fructele la păstrare”, a transmis acesta.

În aceeași notă, spune că nu a mai cumpărat zahăr de peste 15 ani. Consideră că această decizie i-a schimbat radical starea de bine.

„Zahărul e otrava din farfurie, eu l-am eliminat din alimentație, în urmă cu vreo 15 ani, și de atunci mă simt foarte bine, mai energic. Beau cafeaua amară, iar în ceai pun cam vreo două lingurițe de miere, este cu mult mai sănătoasă. Mierea o cumpăr din loc singur, de la producători, în magazine nu știu cât de bună este. Am și miere de salcâm, în cămară. Mierea este bună și pentru răceli, o folosesc iarna, mai ales când tușesc sau răgușesc. În plus, merg mult pe jos, mă plimb. Mișcarea face bine, așa, la pas, pe stradă sau prin parc”, a mai spus artistul pentru sursa menționată.