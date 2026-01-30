B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit

A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 22:16
A fost cutremur în România vineri seara. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a simțit
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Unde s-a simțit cutremurul și cât de adânc a avut loc
  2. Cât de activă este zona seismică de la începutul anului

Un cutremur a avut loc vineri seară, 30 ianuarie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs la ora 19:31, ora locală a României. Acesta a avut o magnitudine de ml 3.2, informează INCDFP.

Unde s-a simțit cutremurul și cât de adânc a avut loc

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul s-a produs la o adâncime de 116.4 kilometri.

Seismul a avut epicentrul în zona Vrancea, fiind localizat la aproximativ 35 km vest de Focșani și 63 km nord de Buzău. Cutremurul s-a produs totodată la circa 75 km est de Sfântu Gheorghe și 87 km est de Brașov. Undele seismice au fost resimțite și în apropierea Bârladului, la aproximativ 93 km sud-vest, precum și în zona Bacăului, la circa 95 km sud.

Anterior, la ora 17:29, zona a mai fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 2.9.

Cât de activă este zona seismică de la începutul anului

De la începutul lunii ianuarie, activitatea seismică din România s-a menținut constantă, atrăgând atenția specialiștilor. Până în prezent, au fost înregistrate nu mai puțin de 22 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 grade, ceea ce arată o succesiune de mișcări tectonice slabe, dar frecvente.

Tags:
Citește și...
Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
Eveniment
Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
Roșiile românești, mai scumpe ca niciodată. Prețuri de până la 100 de lei/kg în piețe
Eveniment
Roșiile românești, mai scumpe ca niciodată. Prețuri de până la 100 de lei/kg în piețe
„Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
Eveniment
„Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
Eveniment
Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
Eveniment
Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
Eveniment
Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
Eveniment
Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
Eveniment
Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
Eveniment
Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
Eveniment
DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
Ultima oră
23:03 - Macaulay Culkin, mesaj emoționant la moartea mamei sale din „Singur Acasă”, Catherine O’Hara: „Ne vedem mai târziu” (FOTO)
22:53 - Schimbarea începe din farfurie! Vedetele care au renunțat la zahăr și au ales un stil de viață sănătos: „Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”
22:29 - Cazul uciderii lui Mario | Criminalul de 13 ani i-a povestit bunicii: „Mă teroriza, mă înjura”
21:58 - Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
21:54 - Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
21:23 - Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
21:22 - Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
21:05 - Clasamentul mărcilor auto în România în 2025: datele care conturează piața
20:47 - Preferințele șoferilor români. Care a fost cea mai cumpărată marcă de mașini în anul 2025
20:36 - Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)