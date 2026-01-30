Un cutremur a avut loc vineri seară, 30 ianuarie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs la ora 19:31, ora locală a României. Acesta a avut o magnitudine de ml 3.2, informează .

Unde s-a simțit cutremurul și cât de adânc a avut loc

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul s-a produs la o adâncime de 116.4 kilometri.

Seismul a avut epicentrul în zona Vrancea, fiind localizat la aproximativ 35 km vest de Focșani și 63 km nord de Buzău. Cutremurul s-a produs totodată la circa 75 km est de Sfântu Gheorghe și 87 km est de . Undele seismice au fost resimțite și în apropierea Bârladului, la aproximativ 93 km sud-vest, precum și în zona Bacăului, la circa 95 km sud.

Anterior, la ora 17:29, zona a mai fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 2.9.

Cât de activă este zona seismică de la începutul anului

De la începutul lunii ianuarie, activitatea seismică din România s-a menținut constantă, atrăgând atenția specialiștilor. Până în prezent, au fost înregistrate nu mai puțin de 22 de , cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 grade, ceea ce arată o succesiune de mișcări tectonice slabe, dar frecvente.