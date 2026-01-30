B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 23:32
Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american Donald Trump a scurtat ședința de guvern de joi, susținând că precedentele reuniuni s-au lungit prea mult și i-a sărit lumea în cap că adoarme. De fapt, a susținut Trump, nu a adormit, ci doar și-a închis ochii pentru că „se plictisea” și „voia să plece dracului de acolo”.

Trump: N-am adormit, doar că mă plictiseam

Prima ședință de guvern pe anul acesta a durat 81 de minute. Spre comparație, una dintre ședințele din decembrie a durat 3 ore și 17 minute.

Acum, Trump a zis din capul locului că scurtează ședința că n-are chef să se plictisească iar.

„N-o să dau cuvântul tuturor celor din jurul mesei, că ultima noastră reuniune s-a lungit 3 ore și mi-au sărit unii în cap că ”și-a închis ochii!”. Uite care-i treaba, a fost destul de plictisitor…

Iubesc acești oameni, chiar îi iubesc, dar sunt mulți oameni. Deci a fost cam plictisitor. N-am adormit, doar am închis ochii, pentru că voiam să ies dracului de aici. (…)

Și, oricum, dacă adormeam, Marco (Rubio, secretarul de stat american) mi-ar fi dat un ghiont: ”Hei, șefu’, trezirea!””, a susținut Donald Trump, în hohotele de râs ale celor prezenți.

