Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun

Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun

Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 21:54
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce spune mama copilului
  2. Cum a reacționat firma de transport

Un copil de 11 ani din zona Vodo di Cadore, regiunea italiană Veneto, a fost nevoit să meargă șase kilometri prin zăpadă pentru a ajunge acasă, după ce șoferul de autobuz l-a dat jos pe motiv că n-a avea biletul bun.

Ce spune mama copilului

Biletele se scumpiseră cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, dar copilul avea un bilet ieftin, mai vechi. Șoferul nu a vrut să-l preia, așa că băiatul a fost nevoit să se întoarcă pe jos acasă.

„A ajuns acasă cu hipotermie și buzele violet. Băiatul meu a trebuit să meargă pe pista de biciclete, ca să nu rămână blocat pe marginea străzii, dar aceasta nu fusese curățată de zăpadă. Nu avea telefonul mobil, pentru că nu-l poate folosi la școală și atunci îl lasă acasă. Prin urmare, n-a putut să ia legătura cu noi.

Când a bătut la ușă, avea buzele vineţii și nu putea vorbi, avea hainele ude. Mă bucur că e bine acum, dar voi depune tot efortul să-i fac dreptate”, a povestit mama copilului, pentru Corriere della Sera.

Cum a reacționat firma de transport

Parchetul din Belluno a deschis o anchetă, după ce părinții au depus o plângere.

Firma de transport a sunat familia, a cerut scuze, a anunțat o anchetă internă și că „şoferul a fost suspendat”.

