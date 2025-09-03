B1 Inregistrari!
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul

Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul

03 sept. 2025, 09:55
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul
Momente de groază pentru un copil de 13 ani, din Sibiu. Băiatul a fost rănit grav, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, iar leziunile suferite au impus transportul acestuia la spital.

 

În ce stare a fost găsit băiatul

Incidentul a avut loc marți seară, pe o stradă din apropierea mall-ului din Sibiu, a informat Poliţia.

În ajutorul băiatului de 13 ani rănit a intervenit un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu. Când au ajuns la fața locului, salvatorii l-au găsit pe copil cu traumatism cranio-cerebral grav şi multiple excoriaţii la nivelul membrelor şi toracelui, a informat SAJ Sibiu.

După acordarea primului ajutor, minorul a fost transportat la CPU Luther pentru investigaţii suplimentare şi îngrijiri de specialitate, relatează Știrile ProTV.

Cum s-a produs accidentul

În urma primelor cercetări, anchetatorii au stabilit că accidentul s-a produs ca urmare a dezechilibrării minorului care conducea trotineta electrică. Victima, domiciliată în localitatea Porumbacu de Jos, s-a dezechilibrat, a pierdut controlul direcţiei şi a căzut pe carosabil.

În acest caz, poliţiştii Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentului, dar și pentru a lua măsurilor legale care se impun.

