Cornulețe de Post – Rețetă tradițională

Cornulețele de post reprezintă una dintre cele mai îndrăgite prăjituri tradiționale românești, perfecte pentru perioadele de post sau pentru cei care preferă deserturi fără produse de origine animală. Aceste delicatese fragede, cu umplutură aromată, sunt ideale alături de o ceașcă de ceai sau cafea și vor cuceri inimile tuturor, de la cei mici până la cei mari.

, timp de preparare: 40 minute | Timp de odihnă: 30 minute | Timp de coacere: 20 minute | Porții: aproximativ 30 de cornulețe

Ingrediente

Pentru aluat:

500g făină albă de grâu tip 000 (cernută)

250g margarină vegetală pentru patiserie (la temperatura camerei)

100ml apă minerală rece

80g zahăr pudră

1 plic zahăr vanilat (10g)

1 vârf de linguriță sare fină

Coaja rasă de la o lămâie bio

1 linguriță esență de vanilie naturală

Pentru umplutură:

200g nucă măcinată

100g zahăr brun

50g stafide (înmuiate în prealabil în apă călduță)

3 linguri gem de prune sau magiun (fără zahăr adăugat)

1 linguriță scorțișoară măcinată

1/2 linguriță nucșoară proaspăt rasă

2 linguri apă de trandafiri (opțional, pentru aromă)

Pentru finisare:

50g zahăr pudră pentru ornat

1 linguriță scorțișoară măcinată (opțional)

Instrucțiuni Detaliate

Prepararea Aluatului

Pasul 1: Într-un bol încăpător, cerneti făina pentru a elimina eventualele cocoloașe și pentru a încorpora aer, obținând astfel un aluat mai pufos. Adăugați zahărul pudră, zahărul vanilat și un vârf de linguriță de sare fină.

Pasul 2: Incorporați margarina vegetală la temperatura camerei, tăiată în cubulețe mici. Folosind vârfurile degetelor, frecați ușor margarina cu făina până obțineți o textură asemănătoare pesmetului fin. Este important să lucrați rapid pentru a evita încălzirea excesivă a compoziției.

Pasul 3: Adăugați treptat apa minerală rece, coaja rasă de lămâie și esența de vanilie. Frământați ușor până când obțineți un aluat omogen, care se desprinde de pe marginile bolului. Atenție să nu supralucrați aluatul, deoarece va deveni elastic și cornulețele nu vor mai fi fragede.

Pasul 4: Formați o bilă din aluat, înveliți-o în folie alimentară și lăsați-o la frigider pentru minimum 30 de minute. Acest pas este esențial pentru a permite grăsimii să se întărească și făinii să absoarbă lichidul, rezultând un aluat mai ușor de modelat și mai fraged după coacere.

Prepararea Umpluturii

Pasul 5: În timp ce aluatul se odihnește, pregătiți umplutura. Într-un bol mediu, combinați nuca măcinată cu zahărul brun și condimentele aromate: scorțișoara și nucșoara. Acestea vor oferi un profil de aromă bogat, specific sezonului rece.

Pasul 6: Adăugați stafidele bine scurse și tocate mărunt (dacă preferați o textură mai fină) și gemul de prune sau magiunul. Amestecați bine toate ingredientele până obțineți o pastă omogenă, ușor de întins. Dacă doriți o notă orientală, incorporați apa de trandafiri care va adăuga un parfum subtil și rafinat.

Pasul 7: Dacă umplutura pare prea uscată, puteți adăuga 1-2 linguri de apă caldă sau suc de portocale proaspăt stors. Dacă este prea moale, mai adăugați puțină nucă măcinată pentru a obține consistența dorită – trebuie să fie ușor de întins, dar să nu curgă.

Modelarea și Coacerea Cornulețelor

Pasul 8: Preîncălziți cuptorul la 180°C (treapta medie) și pregătiți două tăvi acoperite cu hârtie de copt.

Pasul 9: Scoateți aluatul din frigider și împărțiți-l în 3-4 bucăți egale pentru a fi mai ușor de lucrat. Pe o suprafață ușor tapetată cu făină, întindeți fiecare bucată de aluat într-un cerc cu grosimea de aproximativ 3-4 mm.

Pasul 10: Cu ajutorul unui cuțit ascuțit sau al unei rotițe pentru pizza, tăiați cercul în 8-10 triunghiuri egale, asemenea feliilor de pizza. Această tehnică vă va asigura cornulețe de dimensiuni uniforme, care se vor coace în același timp.

Pasul 11: Puneți câte o linguriță generoasă din umplutură la baza fiecărui triunghi. Rulați ușor de la bază spre vârf, formând cornulețele clasice. Asigurați-vă că vârfurile sunt bine presate pentru a preveni desfacerea în timpul coacerii.

Pasul 12: Aranjați cornulețele în tăvile pregătite, lăsând aproximativ 2 cm spațiu între ele, deoarece vor crește ușor în timpul coacerii. Pentru un aspect mai atractiv, puteți curba ușor cornulețele formând semilune.

Pasul 13: Introduceți tăvile în cuptorul preîncălzit și coaceți cornulețele timp de 18-20 de minute, sau până când capătă o culoare aurie-deschisă. Atenție să nu le supracoaceți – cornulețele de post trebuie să rămână pale, nu bronzate intens.

Finisarea și Servirea

Pasul 14: Lăsați cornulețele să se răcească în tăvi timp de 5 minute, apoi transferați-le pe un grătar pentru a se răci complet. Acest pas este important pentru a preveni înmuierea bazei din cauza condensului.

Pasul 15: Când cornulețele s-au răcit, pudrați-le generos cu zahăr pudră amestecat cu scorțișoară (dacă doriți un plus de aromă). Puteți folosi o sită fină pentru un rezultat uniform și elegant.

Servire și Păstrare

Aceste delicioase cornulețe de post pot fi servite în multiple ocazii:

La micul dejun : alături de o cafea aromată sau un ceai de plante

: alături de o cafea aromată sau un ceai de plante Ca desert : după o masă tradițională de post

: după o masă tradițională de post La pachet : pentru școală sau birou, fiind un răsfăț dulce și energizant

: pentru școală sau birou, fiind un răsfăț dulce și energizant Pentru musafiri: aranjate artistic pe un platou, vor impresiona orice vizitator

Cornulețele se păstrează excelent într-un recipient ermetic la temperatura camerei până la 5 zile. Pentru o prospețime îndelungată, le puteți depozita la frigider până la 10 zile sau le puteți congela până la 3 luni. Înainte de servire, cornulețele congelate pot fi reîncălzite la cuptor timp de 5 minute la 150°C.

Variante și Adaptări

Rețeta de bază poate fi personalizată în funcție de preferințe:

Umplutură cu rahat : înlocuiți nuca cu rahat tocat mărunt și adăugați coajă de portocală rasă

: înlocuiți nuca cu rahat tocat mărunt și adăugați coajă de portocală rasă Umplutură cu mac : folosiți semințe de mac măcinate în loc de nucă și adăugați miere

: folosiți semințe de mac măcinate în loc de nucă și adăugați miere Umplutură cu fructe uscate : combinați caise și prune uscate, tocate fin, cu puțin rom pentru aromă

: combinați caise și prune uscate, tocate fin, cu puțin rom pentru aromă Versiunea integrală: înlocuiți jumătate din făina albă cu făină integrală pentru un plus de fibre

Sfaturi pentru Cornulețe Perfecte

Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei, cu excepția apei minerale care trebuie să fie rece

Nu frământați excesiv aluatul – va deveni elastic și cornulețele nu vor mai fi fragede

Perioada de odihnă la frigider este esențială – nu o omiteți!

Dacă aluatul devine prea moale în timpul modelării, reintroduceți-l la frigider pentru 10-15 minute

Pentru un aspect lucios, puteți unge cornulețele înainte de coacere cu puțină apă cu zahăr

Bucurați-vă de aceste cornulețe tradiționale de post care vor umple casa cu arome îmbietoare și vor aduce zâmbete pe fețele celor dragi! Poftă bună!